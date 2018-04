Nuova A6 Avant | cuore Audi

Audi - Tutti i segreti della Nuova A6 Avant : All'Audi non sono certo noti per le rivoluzioni stilistiche, e ne sono coscienti. I designer dei Quattro anelli, però, stanno progressivamente conferendo unimpostazione più definita ai diversi modelli, pur restando nel segno della continuità. Lultimo a beneficiare di questa "creatività rigorosa" è la nuova A6 Avant, appena svelata. "Si ispira alla Prologue Avant Concept, presentata al Salone di Ginevra 2015, spiega Parys ...

Blitz di Forza Nuova contro l’aborto davanti alla Casa delle Donne : “194 strage di Stato” : Forza Nuova ha affisso questa mattina uno striscione per protestare contro l'aborto, davanti alla sede dell'associazione Casa Internazionale delle Donne. "194 strage di Stato" si leggeva sullo striscione prontamente rimosso e denunciato ai carabinieri.Continua a leggere

“Ecco la Nuova (giovane) fidanzata di Fabio Fulco”. L’ex di Cristina Chiabotto esce allo scoperto e davanti ai flash dei paparazzi scatta il bacio. Lei? 23 anni - capelli neri e fisico ‘da miss Italia’ : Dopo il dolore per l’addio da Cristina Chiabotto, Fabio Fulco, 43 anni, ritrova il sorriso. È stato il settimanale ”Chi”, in edicola da mercoledì 4 aprile, a pubblicare le immagini che ritraggono l’attore mentre bacia una ragazza. Questa è la prima volta che Fabio Fulco si fa vedere in atteggiamenti affettuosi con una donna dopo la fine della storia d’amore, durata 12 anni, con l’ex miss Italia Cristina ...

Nuova bufera su Facebook "Uccidiamo? Andiamo avanti" : New York Non c'è pace per Facebook. Dopo lo scandalo dei dati di 50 milioni di utenti raccolti da Cambridge Analytica, spunta un altro lato oscuro del social network di Mark Zuckerberg. In un memo del ...

Sit in davanti al Comune contro la Nuova Ztl : "Per il commercio sarebbe una condanna a morte" : L'appello via social era stato lanciato nei giorni scorsi e così poco fa, intorno alle 18 di oggi lunedì 19 marzo, circa trecento torinesi si sono dati appuntamento sotto le finestre di Palazzo civico ...

Napoli - notte di fuoco alla Pignasecca : Nuova stesa davanti alla gente - esplosi almeno 20 colpi : Si spara ancora alla Pignasecca, a 48 ore di distanza dalla ?stesa? di sabato notte, quando erano stati trovati a terra quattro bossoli. Stavolta sono stati esplosi almeno una ventina di...

La Ferrari presenta la Nuova SF71H. Vettel è già entusiasta : "Fatto un passo avanti" : Come la Mercedes anche la Ferrari ha tolto i veli della sua nuova monoposto per il 2018. La SF71H è stata presentata a Maranello e sarà la vettura con la quale Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen ...

