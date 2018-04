Nuoto | sboccia la stella di Thomas Ceccon Talento eclettico di 17 anni col mirino sui

oasport

(Di mercoledì 11 aprile 2018) “Questo ragazzo si farà”. Così dicevano di un classe 2001, particolarmente alto ma ancora tutto da formare a livello muscolare. Acquaticità e cura dei particolari le sue armi. Ci riferiamo al vicentinopoliedrico delitaliano che, dopo aver dominato i Criteria Nazionali l’anno scorso, inizia a far vedere cose decisamente interessanti anche a livello assoluto. Il 53″94 dei 100 dorso degli Assoluti di Riccione 2018, con circa 8 decimi di miglioramento nei due turni disputati oggi, certificano la grandezza di un atleta ancora tutto da scoprire che, intanto, vedremo negli Europei senior a Glasgow (3-9 agosto). E’ un po’ questo che ci ha detto Alberto Burlina, tecnico che lo segue da sempre e che deve fare in modo di non farlo “annoiare”. Contrariamente alle fattezze un po’ compassate,è un ragazzo che ...