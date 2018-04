Nuoto - Campionati Italiani 2018 : le finali dell’11 aprile. Fabio Scozzoli e Thomas Ceccon superbi! Bianchi-Di Liddo in coppia a Glasgow! : Seconda giornata di finali per gli Assoluti di Nuoto 2018 a Riccione. Andiamo a illustrarvi i riscontri di questo day-2 nella vasca romagnola. 100 rana uomini 59″33, terzo tempo dell’anno e personale per Fabio Scozzoli. Una prestazione sontuosa (passaggio ai 50 metri di 27″33) per il campione di Lugo che, dopo l’oro e l’argento nei 50/100 rana agli Europei in vasca corta, conquista anche questo titolo con un ...

Nuoto - Fabio Scozzoli strepitoso : super 59.33 sui 100m rana - primato personale dopo 7 anni! Quarto tempo al mondo - da medaglia agli Europei : Fabio Scozzoli sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza. dopo essersi laureato Campione d’Europa in vasca corta lo scorso dicembre sui 50m rana battendo il fenomeno Adam Peaty, il 29enne romagnolo conferma il suo eccezionale stato di forma e stampa un notevole 59.33 sui 100 metri rana in occasione dei Campionati Italiani Assoluti che si stanno svolgendo a Riccione: ha migliorato il suo personale di nove centesimi dopo quasi sette ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : batterie 11 aprile. Thomas Ceccon sorprende tutti nei 100 dorso - bene Fabio Scozzoli ed Ilaria Bianchi : Seconda giornata di batterie agli Assoluti di Nuoto a Riccione 2018. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca nella mattinata romagnola. 50 dorso donne Quando Federica Pellegrini gareggia non lo fa mai per caso. In acqua, quest’oggi, in uno stile per lei inconsueto (fino ad un certo punto), la veneta ha ottenuto il secondo tempo delle batterie in 28″53, nella graduatoria capeggiata da Silvia Scalia (28″24). Sarà una sfida ...

Nuoto - Trofeo Città di Milano 2018 : Fabio Scozzoli-Martina Carraro - coppia d’assalto nella rana : Seconda giornata del 8° Trofeo Città di Milano, nella vasca meneghina e tanti risultati interessanti. Nei 400 misti donne Ilaria Cusinato si è imposta con il crono di 4’39″66, unica ad infrangere la barriera dei 4’40”, dominando la gara fin dalla frazione a farfalla e chiudendo con un buon stile libero davanti alla canadese Mary-Sophie Harvey (4’44″26) ed all’altra azzurra Anna Pirovano ...

PallaNuoto femminile - Europa Cup 2018 : le convocate dell’Italia per la Super Final. Fabio Conti chiama 15 azzurre : Il CT della nazionale italiana femminile di Pallanuoto, Fabio Conti, ha diramato l’elenco delle atlete convocate per la Super Final di Europa Cup, che si svolgerà a Pontevedra, in Spagna, dal 22 al 24 marzo. In accordo con le direttive LEN, sono 15 le azzurre convocate, anche in ogni gara ne potranno essere iscritte a referto soltanto 13. L’Italia scenderà in acqua il 22 marzo nei quarti di finale alle ore 17.00 contro ...

Nuoto - Fabio Scozzoli : “Posso migliorare i miei record. Il mio obiettivo è fare bene agli Europei di Glasgow” : Presso la Sala Pirelli di Milano, ha avuto luogo quest’oggi la conferenza stampa di presentazione dell’ottavo Trofeo Città di Milano di Nuoto. Presenti il Presidente Nuotatori Milanesi Roberto Del Bianco, l’Assessore allo Sport e alle Politiche per i Giovani di Regione Lombardia Antonio Rossi, assieme al Vice-presidente FIN Lombardia Annarita Blosi, il Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali della FederNuoto Cesare Butini ed ...

Nuoto - Trofeo Città di Milano 2018 : Fabio Scozzoli guida la squadra italiana. Assenti Detti - Paltrinieri e Pellegrini : Da domani si fa sul serio. L’ottava edizione del Trofeo Città di Milano sta per avere inizio e vedrà impegnati i big del Nuoto per le giornate di venerdì 9 e sabato 10 marzo, con batterie alla mattina e finali al pomeriggio (domenica 11 marzo saranno impegnati i giovani). Una presenza straniera di tutto rispetto. Assieme a Chad Le Clos, Mykhaylo Romanchuk e Benjamin Proud con Energy Standard e alla Nazionale della Repubblica Ceca, si ...