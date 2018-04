Nuoto | Campionati Italiani 2018 | le finali dell’11 aprile Fabio Scozzoli e Thomas Ceccon

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA. Seconda giornata 11 aprile. super Scozzoli e Ceccon! Bianchi e Di Liddo a Glasgow : OASport vi offre la DIRETTA LIVE della Seconda giornata di gare dei Campionati Italiani di Nuoto 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 10.00. Buon ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA. Seconda giornata 11 aprile. super Scozzoli e Ceccon! Bianchi e Di Liddo a Glasgow : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Seconda giornata di gare dei Campionati Italiani di Nuoto 2018. Un day-2 a Riccione ricco di gare che attrarrà l’attenzione degli appassionati presenti sugli spalti della struttura riccionese e, nel contempo, potrebbe regalare dei riscontri interessante agli addetti ai lavori. Le gare di cartello saranno i 100 rana maschili con la presenza di Fabio Scozzoli, plurimedagliato a Copenhagen ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : batterie 11 aprile. Thomas Ceccon sorprende tutti nei 100 dorso - bene Fabio Scozzoli ed Ilaria Bianchi : Seconda giornata di batterie agli Assoluti di Nuoto a Riccione 2018. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca nella mattinata romagnola. 50 dorso donne Quando Federica Pellegrini gareggia non lo fa mai per caso. In acqua, quest’oggi, in uno stile per lei inconsueto (fino ad un certo punto), la veneta ha ottenuto il secondo tempo delle batterie in 28″53, nella graduatoria capeggiata da Silvia Scalia (28″24). Sarà una sfida ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Scozzoli - Sabbioni e Bianchi a voi! Chi raccoglierà l’eredità di Federica Pellegrini nei 200 sl? : Seconda giornata di gare nello Stadio del Nuoto di Riccione degli Assoluti 2018. La piscina romagnola si prepara per ospitare altre gare interessanti ed i cronometri potrebbero essere roventi come nella giornata appena trascorsa. Partiamo dei 100 rana uomini. Assente Nicolò Martinenghi per infortunio, il palcoscenico dovrebbe essere tutto per lui, Fabio Scozzoli. L’atleta nativo di Lugo è reduce da una rassegna continentale in vasca corta ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : mercoledì 11 aprile. Programma - orari e tv : ProgrammaZIONE TV Le batterie de mattino saranno trasmesse in diretta su RaiSport HD mentre le finali pomeridiane saranno in diretta streaming sul portale di RaiSport ed in differita in tv. OASport ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : mercoledì 11 aprile. Programma - orari e tv : Seconda giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione degli Assoluti 2018. Un day-2 ricco di gare che attrarrà l’attenzione degli appassionati presenti sugli spalti della struttura riccionese e, nel contempo, potrebbe regalare dei riscontri interessante agli addetti ai lavori. Le gare di cartello saranno i 100 rana maschili con la presenza di Fabio Scozzoli, plurimedagliato a Copenhagen (Danimarca) negli Europei 2017 in vasca corta, ...

Nuoto - Campionati assoluti 2018 : IL PAGELLONE – Largo ai giovani : Cusinato - Burdisso - Vergani - tricolori con vista su Tokyo : SIMONE SABBIONI 6.5: Si fa trovare presente sui 50 dorso ma poi confessa di aver preparato in particolare i 100. Così si spiega il riscontro cronometrico non esaltante per il pupillo di Matteo Giunta che porta a casa la qualificazione per Glasgow e tanta fiducia, senza dimenticare dove era un anno fa. THOMAS CECCON 7: Doppia qualificazione agli Europei juniores e un assaggio di quello che potrà essere nei prossimi giorni. Centra il secondo tempo ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Domenico Acerenza - la cura “Morini” funziona : Ammettiamolo, l’infortunio di Gabriele Detti di stamane, al termine dei 400 stile libero, aveva lasciato basiti un po’ tutti. L’interesse delle otto vasche, che erano un po’ l’attrazione vera della prima giornata di gare negli Assoluti di Nuoto di Riccione 2018, era sfumato per il riacutizzarsi del dolore alla spalla del livornese. Ci sbagliavamo. E’ stato il suo compagno di allenamenti a stupire. Voi direte: ...