Nuoto | Campionati Italiani 2018 | batterie 11 aprile Thomas Ceccon sorprende tutti nei

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Scozzoli - Sabbioni e Bianchi a voi! Chi raccoglierà l’eredità di Federica Pellegrini nei 200 sl? : Seconda giornata di gare nello Stadio del Nuoto di Riccione degli Assoluti 2018. La piscina romagnola si prepara per ospitare altre gare interessanti ed i cronometri potrebbero essere roventi come nella giornata appena trascorsa. Partiamo dei 100 rana uomini. Assente Nicolò Martinenghi per infortunio, il palcoscenico dovrebbe essere tutto per lui, Fabio Scozzoli. L’atleta nativo di Lugo è reduce da una rassegna continentale in vasca corta ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : 11 aprile - risultati seconda giornata agli Assoluti di Riccione : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Italiani di Nuoto 2018. Un day-2 a Riccione ricco di gare che attrarrà l’attenzione degli appassionati presenti sugli spalti della struttura Riccionese e, nel contempo, potrebbe regalare dei riscontri interessante agli addetti ai lavori. Le gare di cartello saranno i 100 rana maschili con la presenza di Fabio Scozzoli, plurimedagliato a Copenhagen ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : mercoledì 11 aprile. Programma - orari e tv : Seconda giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione degli Assoluti 2018. Un day-2 ricco di gare che attrarrà l’attenzione degli appassionati presenti sugli spalti della struttura riccionese e, nel contempo, potrebbe regalare dei riscontri interessante agli addetti ai lavori. Le gare di cartello saranno i 100 rana maschili con la presenza di Fabio Scozzoli, plurimedagliato a Copenhagen (Danimarca) negli Europei 2017 in vasca corta, ...

Nuoto - Campionati assoluti 2018 : IL PAGELLONE – Largo ai giovani : Cusinato - Burdisso - Vergani - tricolori con vista su Tokyo : SIMONE SABBIONI 6.5: Si fa trovare presente sui 50 dorso ma poi confessa di aver preparato in particolare i 100. Così si spiega il riscontro cronometrico non esaltante per il pupillo di Matteo Giunta che porta a casa la qualificazione per Glasgow e tanta fiducia, senza dimenticare dove era un anno fa. THOMAS CECCON 7: Doppia qualificazione agli Europei juniores e un assaggio di quello che potrà essere nei prossimi giorni. Centra il secondo tempo ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Domenico Acerenza - la cura “Morini” funziona : Ammettiamolo, l’infortunio di Gabriele Detti di stamane, al termine dei 400 stile libero, aveva lasciato basiti un po’ tutti. L’interesse delle otto vasche, che erano un po’ l’attrazione vera della prima giornata di gare negli Assoluti di Nuoto di Riccione 2018, era sfumato per il riacutizzarsi del dolore alla spalla del livornese. Ci sbagliavamo. E’ stato il suo compagno di allenamenti a stupire. Voi direte: ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Andrea Vergani - il velocista che non ti aspetti. Riccione conosce un nuovo sprinter : Pensi a 21″70 nei 50 stile libero uomini ai Campionati Italiani 2018 di Nuoto e, non avendo visto la gara, ti aspetti Luca Dotto o un Marco Orsi, tornato in auge. No, il volto è nuovo, quello di un lombardo che si allena a Milano in una squadra piccola ma compatta (Can. Vittorino da Feltre). Il suo nome è Andrea Vergani, allenato da Gianluca Caspani, che a 20 anni realizza il sogno di un titolo nazionale totalmente inaspettato. In zona ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018. Da Copenhagen a Riccione : la crescita continua di Ilaria Cusinato : Adesso non è più una promessa, è una certezza del Nuoto italiano. Ilaria Cusinato non si ferma dopo il bronzo di Copenhagen che ha segnato la sua prima volta sul podio a livello assoluto. Nella giornata che porta alla ribalta diversi giovani del vivaio azzurro, Ilaria Cusinato si prende la copertina vincendo i 400 misti più veloci degli ultimi anni, chiudendo in 4’37″14, quarto crono dell’anno a livello mondiale e terza ...

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della prima giornata. Detti : “Mi auguro che l’Europeo non sia a rischio”; Acerenza : “Un sogno che si avvera” : Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione 2018: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-1. GABRIELE Detti E’ la notizia del giorno: Gabriele Detti lascia Riccione per un risentimento muscolare alla spalla, una ricaduta del precedente infortunio. Il toscano tende a minimizzare l’entità del contrattempo precisando che ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : finali 10 aprile. Andrea Vergani e Domenica Acerenza stupiscono tutti! Cusinato - Quadarella e Burdisso in evidenza : E’ andata in archivio questa prima giornata di finali nello Stadio del Nuoto di Riccione per gli Assoluti 2018. Andiamo a raccontarvi cosa è accaduto nella vasca romagnola. 800 stile libero donne 16 vasche attese quella di Simona Quadarella che confermano i tempi che già aveva dimostrato in passato in questa fase dell’annata. 8’25″81 per la romana, con un passaggio 1’03” circa ogni 100 metri in una gara senza ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Ilaria Cusinato scatenata sui 400m misti : terza italiana all-time - quarto tempo mondiale! : Ilaria Cusinato si è letteralmente scatenata ai Campionati Italiani 2018 di Nuoto iniziati oggi a Riccione. L’azzurra, infatti, ha dominato i 400m misti siglando uno sbalorditivo 4:37.14: si tratta del terzo crono di tutti i tempi in Italia (meglio di lei solo Alessia Filippi in 4:34.34 e Stefania Pirozzi in 4:36.75), quarto tempo mondiale stagionale (al comando la nipponica Yui Ohashi con il super 4:30.82 firmato ai Campionati ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 (10 aprile) in DIRETTA : Acerenza - Vergani e Burdisso che sorprese! Castiglioni - Sabbioni e Quadarella in evidenza : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Italiani di Nuoto 2018. Nell’esordio riccionese potremmo godere delle esibizioni, tra gli altri, di Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri nei 400 stile libero, Simona Quadarella negli 800 stile libero, Marco Orsi, Lorenzo Zazzeri e Luca Dotto nei 50 stile libero. Nelle 8 vasche la curiosità su quel che potrà fare Detti è molta. Il livornese, fuori per ...