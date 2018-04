Nozze Harry e Meghan | ecco i presenti | Obama e Trump non ci sono

“Non li vogliamo al nostro matrimonio”. Nozze reali - Harry e Meghan hanno le idee chiare su chi invitare (e chi escludere) al banchetto. “È uno scandalo” - sentenzia qualcuno : In queste convulse settimane non si parla d’altro: il matrimonio dell’anno, quello tra il principe Harry e Meghan Markle. Non sarà una cerimonia come tutte le altre, certo, sempre classica come il decoro reale vuole, ma tutto sommato meno pomposa di quella di fratello. Solo qualche giorno fa è comparsa su tutti i tabloid britannici, una notizia che poi è stata riportata in tutto il mondo, secondo la quale sia Harry che Meghan abbiano ...

Royal wedding : il Principe Harry e Meghan non vogliono regali di Nozze Video : A poco più di un mese dall'atteso #Royal wedding, il #Principe Harry e la bellissima Meghan ringraziano tutti per gli auguri e per le numerose manifestazioni d'affetto, ma fanno sapere di non volere regali di nozze: meglio fare beneficienza. A parlare per i futuri sposi e a rendere pubblico le loro volonta' è, ancora una volta, l'account twitter di Kensington Palace. Piuttosto che buttare soldi in omaggi inutili o quasi meglio sostenere ...

Il Principe Harry e Megan Markle : "Niente liste Nozze - fate la carità" : ... anche e soprattutto alla luce del fatto che la madre di Harry, l'amatissima e mai dimenticata Lady Diana, spese molti anni della sua vita in vari progetti caritatevoli in giro per il mondo.

Principe Harry e Meghan Markle : ecco cosa hanno chiesto come regalo di Nozze : Le partecipazioni sono state spedite e manca ormai poco più di un mese al matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle. [arc id=”ab692033-e2ca-493c-8f72-389fedeaf00a”] Ovviamente gli invitati al Royal Wedding non si presenteranno a mani vuote e i due futuri sposi hanno rivelato cosa vorrebbero come regalo di nozze. Un set di argenteria? Una cornice dove mettere la prima foto da sposi? Niente di tutto questo! Il Principe ...

“A mani vuote”. Nozze Harry-Meghan senza regali - ecco perché. A un mese dal matrimonio reale - spunta un altro particolare dettaglio : “Non regalateci nulla, abbiamo tutto quello che ci serve. Aiutate chi ne ha bisogno davvero”, questo farebbero capire le dichiarazioni del principe Harry e la sua futura sposa Meghan Markle. Insomma, il classico “non fiori ma opere di bene”, come lo chiamiamo noi. I due, colpiti dall’affetto ricevuto dall’annuncio del loro fidanzamento e “desiderosi che più persone possibile possano beneficiare di questa generosità ...

