Notizie del giorno | Zuckerberg e consultazioni

romadailynews

: #Calcio Morto #Tomà, ultimo superstite del Grande Torino - Agenzia_Ansa : #Calcio Morto #Tomà, ultimo superstite del Grande Torino - RaiNews : Ore di tensione nei cieli della #Siria e da domani secondo round di consultazioni al Qurinale: le notizie del giorn… - SaveChildrenIT : #Siria, dall’inizio del 2018 a metà febbraio, nell’area est di Ghouta, sono state uccise più di 600 persone e sono… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018)del: scandalo Cambridge Analytica, Mark, fondatore di Facebook, si è presentato davanti ai senatori statunitensi. Sergio Mattarella ha fissato per domani lecon i partiti, che si chiuderanno ancora una volta con il M5S.del: Datagate News. Mark, fondatore di Facebook, si è presentato davanti ai senatori statunitensi per discutere dello scandalo Cambridge Analytica. Da parte sua sono arrivate scuse per gli “abusi” ai danni degli utenti, accompagnate dalla promessa che in futuro non saranno commessi gli stessi errori (ANSA). L’ad di Menlo Park ha inoltre ammesso la lentezza del social network nell’individuare le interferenze russe nelle presidenziali 2016. L’incontro è stato utile anche per avere indicazioni sulla possibilità che il Congresso Usa introduca nuove regole a tutela della privacy, come sta avvenendo in Ue, e i ...