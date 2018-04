Normani Kordei ha firmato un importante contratto discografico come solista

news.mtv

: Normani Kordei ha fatto il grande passo ?????? - mtvitalia : Normani Kordei ha fatto il grande passo ?????? - presleylws : @normanistart @forumpandlr é a normani kordei, integrante do fifth harmony - daisy_kordei : RT @5HonTour: Normani on officialcitadel's Instagram story -

(Di mercoledì 11 aprile 2018)ha fatto il grande passo: nei giorni scorsi hauncon la RCA Records e Keep Cool. Il solenne momento della firma è stato ripreso in un video che ha fatto il giro del web. Eccolo qui sotto. Iconic signing moment with family @@tunji @s10ent @keepcool @RCARecords pic.twitter.com/NLfvA8uqOf — Brandon Silverstein (@BrandonSilv) 9 aprile 2018 Non c’è da stupirsi che sia accaduto così presto per due motivi. Il primo: nel tweet in cui annunciavano il loro scioglimento, le Fifth Harmony hanno manifestato il loro desiderio di concentrarsi sulle loro rispettive carriere soliste. E così è stato! arc id=”33fc8ae6-8a7c-11e7-9a25-a4badb20dab5″ Secondo motivo: a febbraioaveva già pubblicato il singolo “Love Lies”, nel quale duetta con Khalid. La canzone si è rivelata un successo: ha ...