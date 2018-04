Non solo Roma | anche le azzurre fanno l’impresa | il Mondiale è vicino

Venezia e Non solo - nelle foto di Fulvio Roiter : Fino ad agosto alla Casa dei Tre Oci si può visitare la retrospettiva del fotografo italiano The post Venezia e non solo, nelle foto di Fulvio Roiter appeared first on Il Post.

Roma - l’aggressione a Federico Non è solo un atto di omofobia ma un problema di civiltà : Se non fosse tragica, odiosa e insostenibile, la storia accaduta a Federico verrebbe bollata come solita espressione di “banalità del male”. Ancora una volta, infatti, Roma dimostra di essere intollerante, violenta e fascista. Ancora un atto di omofobia contro un ragazzo “colpevole” di non appartenere alla norma eterosessuale: norma che ha bisogno della violenza per poter affermare se stessa. E già questo ci fa capire quanto sia sbagliata quella ...

Non solo Miart. Tutta l’arte da non perdere in città : A Milano fervono i preparativi per la settimana più elettrizzante e dinamica dell’anno, quella del Salone del Mobile e del Fuori Salone (soprattutto per i non addetti ai lavori), con migliaia di eventi disseminati in lungo e largo per la città. Ma nel weekend prima, dal 13 al 15 aprile, la città si anima d’arte, mostre, performance e inaugurazioni. A fare da catalizzatore è la ventitreesima edizione della fiera internazionale d’arte moderna e ...

Alle 21 in diretta con Eurolive : Welcome Back Spyro - Q&A - Spider-Man e Non solo : Torna uno dei classici appuntamenti delle dirette di Eurogamer.it, un'occasione per interagire direttamente con alcuni esponenti della redazione e per parlare insieme a noi di alcuni degli argomenti più caldi del momento o di ciò che più vi incuriosisce dei prossimi mesi di questo 2018 videoludico.Torna Eurolive, con una diretta come sempre focalizzata sulle uscite del momento e su ciò che il nostro medium preferito ci sta riservando in questi ...

“Ecco chi è Bianca”. Isola : la Atzei nel mirino. La cantante ex di Max Biaggi è arrivata in finale - ma per lei arrivano le brutte notizie. Ancora Non lo sa - ma in Italia qualcuno la ostacola : “Di lei posso dirvi solo la verità… ed è brutta” : Sembrava che tra i due fosse nata un’amicizia e invece le cose stanno in tutt’altro modo. All’inizio dell’Isola dei Famosi abbiamo visto Bianca Atzei e Filippo Nardi molto vicini. Lei si era confidata, dicendogli che Ancora soffriva per la fine della storia con Max Biaggi, poi qualcosa è cambiato e lui ha fatto chiaramente capire di non nutrire una particolare passione per la cantante. L’inglese ed ex concorrente del Grande Fratello ...

Mafia : da M5S Ars solidarietà a Borrometi - Non sei solo : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) – Il gruppo del M5S all’Ars esprime solidarietà a vicinanza al giornalista Paolo Borrometi, ancora oggetto di minacce di tipo mafioso. “A Paolo e ai suoi familiari – dice la capogruppo Valentina Zafarana – giunga il nostro abbraccio più sincero e sentito. La sua costante attività di ricerca e racconto dei fatti, gli costa già una vita blindata e di rinunce. Invitiamo Paolo ad andare ...

Facebook è solo la punta dell’iceberg - la privacy Non esiste più : Oggi Mark Zuckerberg è atteso al Congresso (USA) per testimoniare sui dati in possesso di Cambridge Analytica, ma Facebook è solo la punta dell’iceberg. Il Web è il luogo non luogo in cui i dati degli utenti che vi partecipano sono alla mercé delle aziende, nulla si è fatto fino ad oggi per proteggere la privacy. solo l’UE sta correndo ai ripari, un po’ troppo tardi, con la GDPR che entrerà in vigore il 25 maggio. Facebook non ...

L'innovazione Non è solo una questione di velocità : Troppo spesso in questi anni abbiamo confuso due concetti molto simili ma non completamente sovrapponibili: modernità e innovazione. A pensarci bene infatti, questi due termini non sono affatto sinonimi e usarli come tali implica una serie di distorsioni che possono diventare molto concrete nella nostra percezione della vita, del lavoro, dell'istruzione.La modernità è infatti l'"Indice, per lo più ben definito ed ...

Dolomiti Pride * calendario : oltre 60 gli eventi prima della grande parata del 9 giugno che toccheranno Non solo le città capoluogo - ma ... : Migrazioni e diritti LGBTI tra l'Italia e il mondo", organizzato dal gruppo trentino di Amnesty International. In molti Paesi stranieri la situazione delle persone LGBTI non è facile. Ma per loro non ...

Assogestioni : Corcos - Non più solo gestori - ora obiettivo è migliorare goverance aziende : Da meri gestori ad azionisti con l'obiettivo di migliorare la corporate goverance delle aziende partecipate. Così è cambiato il ruolo di fondi e sgr. 10 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Nella BCE Non ci sono solo falchi tedeschi : "L'economia dell'area dell'euro oggi si trova chiaramente nel bel mezzo di una ripresa ciclica forte e generalizzata" ed "ora è il momento di una graduale normalizzazione della politica monetaria" - ...

Fabrizio Corona/ Francesco Coco : “Ha fatto molto male - ma Non lo odio. Mi è solo caduto in basso...” : Fabrizio Corona, parla Francesco Coco: “Ha fatto molto male, ma non lo odio. Mi è solo caduto in basso...”. Le ultime notizie sull'ex paparazzo: le dichiarazioni dell'ex difensore(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 15:04:00 GMT)

Salone del Risparmio - Ambrosi - Efpa - : 'consulente Non può più avere solo prodotti di casa' : In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del Risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo " Milano Congressi, il centro congressi più grande d'Europa. Mario Ambrosi , ...