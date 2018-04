“Non riesco…” Frizzi | lo strazio di Carlo Conti Sono passate due settimane dalla morte

caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Fabrizioè morto il 26 marzo per un’emorragia cerebrale. La sua scomparsa ha sconvolto tutti. Ovviamente la sua famiglia ma anche i colleghi, gli amici, la gente normale che invedeva una persona “normale”. Era buono, professionale, gentile, garbato e tutti, per questo, lo amavano. E la suaè stata un colpo per tutti. Uno di quelli che ha “accusato” di più questa perdita è l’amico e collegache, di, ha preso il posto alla conduzione de L’Eredità.aveva già sostituitoquando quest’ultimo ebbe un malore a ottobre, mentre registrava una puntata de L’Eredità. I due erano molto amici, oltre che colleghi e nutrivano una stima reciproca. Poiè morto eha preso il suo posto alla conduzione del programma anche se si parla di una possibile sostituzione (si vociferava che sarebbe subentrato Amadeus) a causa dei troppi impegni ...