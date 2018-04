No Tav | per il pg sindacati di polizia non devono essere risarciti

“Non ci sarà”. Grande Fratello - la notizia che delude i fan. A pochi giorni dall’inizio del reality arriva la spifferata che genera un bel po’ di malcontento. Quel che si è venuto a sapere non piace per niente al pubblico che si aspetTava di vedere “altro”. E ora? : Manca una settimana e L’Isola dei famosi chiuderà i battenti e finalmente potremo scoprire chi sarà il naufrago che si aggiudicherà la vittoria di questa tredicesima edizione del reality così piena di polemiche e colpi di scena. Alessia Mancini, che secondo molti avrebbe potuto vincere l’isola, è uscita durante l’ultima puntata e quindi è inutile fare pronostici. Sarà il pubblico a decidere chi trionferà. Chi è appassionato di reality, però, non ...

Perché sTavolta Putin non potrà stare a guardare : Il 7 aprile di un anno fa Donald Trump reagì a un presunto attacco chimico attribuito, senza prova alcuna, al regime di Bashar Assad con il lancio di 59 missili Tomahawk contro la base siriana di ...

La stampa spagnola esulTava perché il Barcellona aveva pescato la Roma al sorteggio di Champions : "Un bombon", "va bene". Così titolavano i principali quotidiani sportivi spagnoli al momento del sorteggio. Quando cioè il Barcellona, favorito per la vittoria della Champions League, pescava la Roma, considerata un'outsider della competizione.Il giorno dopo il trionfo dei giallorossi sui catalani, il tono della prensa cambia totalmente. "Fallimento senza scuse", titola Sport; "La caduta di Roma", è il titolo de Il Mundo ...

No Tav - la condanna di Falcioni è un precedente pericoloso per il diritto di cronaca : Tira davvero una brutta aria per i cronisti e per il diritto di cronaca. Querele bavaglio, liste di cronisti sgraditi, perquisizioni nelle redazioni, condanne al carcere. L’ultima è arrivata a Davide Falcioni, giornalista della coraggiosa testata Fanpage, condannato a quattro mesi di reclusione dal tribunale di Torino per aver documentato l’occupazione di un edificio in Valsusa da parte di un gruppo di attivisti del movimento No Tav. Falcioni, ...

No Tav - la condanna di Falcioni è un brutto precedente per il diritto di cronaca : Tira davvero una brutta aria per i cronisti e per il diritto di cronaca. Querele bavaglio, liste di cronisti sgraditi, perquisizioni nelle redazioni, condanne al carcere. L’ultima è arrivata a Davide Falcioni, giornalista della coraggiosa testata Fanpage, condannato a quattro mesi di reclusione dal tribunale di Torino per aver documentato l’occupazione di un edificio in Valsusa da parte di un gruppo di attivisti del movimento No Tav. Falcioni, ...

Don Matteo 11 - anticipazioni puntata 12 aprile : sTavolta don Matteo è in pericolo : Dopo i primi dieci episodi (i cui ascolti restano strepitosi di settimana in settimana, segnando ogni volta un grande successo), giovedì 12 aprile alle 21.25 su Rai1 torna la storica serie sulle peripezie del sacerdote interpretato da Terence Hill. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”, quella che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei personaggi, sempre con Spoleto a fare da sfondo. Allo stesso tempo, ogni episodio ...

Torino - giornalista condannato a quattro mesi di reclusione per aver raccontato una protesta No Tav. La solidarietà del Prc. Fnsi : "Condanna ... : "Ma si rendono conto i giudici della gravità delle motivazioni? Il giornalismo si fa andando appresso ai fatti, non standosene fuori! Lo si fa in piena libertà di opinioni e di cronaca. Nell'...

Al Tavolo di Martina Franca Cia Agricoltori Italiani spinge per i marchi di qualità : Taranto. “La certificazione e la tracciabilità delle produzioni agroalimentari del territorio possono incrementare la competitività e favorire lo sviluppo delle

Luigi Di Maio respinge la richiesta di incontro di Matteo Salvini : "Finché parla da leader del centrodestra mancano le condizioni per sedersi al Tavolo" : "A queste condizioni, nessun incontro è possibile". Luigi Di Maio ha fatto un breve giro di ricognizione fra i suoi. Confronto che ha dato esito pressoché unanime: la proposta di Matteo Salvini di sedersi attorno a un tavolo, rimanendo tali le clausole d'ingaggio, è irricevibile.La linea era già stata decisa domenica, dopo il comunicato partorito ad Arcore nel quale i tre leader del centrodestra avevano ribadito ...

No Tav - raccontò irruzione di manifestanti nella sede di una società : giornalista condannato per violazione di domicilio : Quattro mesi di carcere, pena sospesa e non menzione della sentenza. È la condanna stabilita dal tribunale di Torino nei confronti di Davide Falcioni, giornalista di Fanpage che il 24 agosto 2012 aveva seguito alcuni militanti nel corso di una manifestazione di protesta dei No Tav terminata in uno studio di geometri e ingegneri impegnati nelle progettazioni di opere per la Torino-Lione. “Questa condanna è un bavaglio per la stampa – ...

Roma - fermato 15enne per le scuole date alle fiamme a CiviTavecchia : Roma, fermato 15enne per le scuole date alle fiamme a Civitavecchia Roma, fermato 15enne per le scuole date alle fiamme a Civitavecchia Continua a leggere

Giornalista di Fanpage.it condannato solo per aver raccontato le proteste dei No Tav : Davide Falcioni, Giornalista di Fanpage.it, è stato condannato a quattro mesi dal Tribunale di Torino, per i pm doveva aspettare e chiedere alla polizia cosa accadeva invece di documentare quanto vedeva coni suoi occhi.Continua a leggere

Giornalista condannato per aver raccontato le proteste dei No Tav : Davide Falcioni, Giornalista di Fanpage.it, è stato condannato a quattro mesi dal Tribunale di Torino per violazione di domicilio per aver raccontato una protesta del Movimento No Tav nel 2012.Continua a leggere

La Serie A sTava per finire ieri : Ma poi Amadou Diawara ha fatto vincere il Napoli all’ultimo minuto, riportandolo a 4 punti dalla Juventus The post La Serie A stava per finire ieri appeared first on Il Post.