No Tap | gli scontri nella notte a Melendugno Oggi proteste davanti alla questura di

Le Tappe di Radio Bruno Estate 2018 - da Cesenatico a Bologna tra luglio e settembre : Sono state comunicate le tappe di Radio Bruno Estate 2018, la tournée itinerante estiva di Radio Bruno che quest'anno toccherà alcune città della regione Lombardia e della regione Emilia Romagna. Il tour Radio Bruno Estate 2018 è atteso ai blocchi di partenza da Cesenatico il prossimo 6 luglio. A seguire, la seconda tappa è in programma a Mantova per il 14 luglio. Radio Bruno Estate 2018 si sposterà successivamente nella città di Carpi ...

Le Tappe di Festival Show 2018 - da luglio a settembre con finalissima a Trieste : Sono state comunicate le tappe di Festival Show 2018, la tournée organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella, al via il prossimo 8 luglio al Prato della Valle di Padova. La seconda tappa della tournée itinerante estiva si terrà il 2 agosto in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia). A seguire, verrà coinvolta la città di Bibione (Venezia), il 9 agosto in Piazzale Zenith. Il 21 agosto sarà la volta della Beach Arena a Lignano ...

Superbike - Il team Ducati pronto per la Tappa di Aragon - Davies e Melandri in coro : 'pronti a dare battaglia' : Il Campionato Mondiale Superbike 2018 fa tappa ad Aragon, Chaz Davies e Marco Melandri pronti a dare seguito all'ottimo avvio di stagione Dopo aver raccolto tre successi nelle due tappe oltreoceano ...

Redipuglia prima Tappa per il tour regionale di Matteo Salvini : E' partito da Redipuglia il tour regionale del leader del Carroccio Matteo Salvini . Una visita iniziata di primo mattino, poco prima delle nove, con un caffè assieme a elettori e sostenitori. Quindi ...

Canoa velocità - i convocati dell’Italia per la prima Tappa di Coppa del Mondo : saranno 26 gli azzurri in gara : Si sono concluse a Mantova le gare di selezione per la formazione della squadra italiana di Canoa velocità che prenderà parte alla prima tappa di Coppa del Mondo a Duisburg, in Gernania, a fine maggio. Il DT Guglielmo Guerrini, sulla base della somma dei tempi fatti registrare sulle varie distanze, ha selezionato 26 atleti, dei quali 15 nel kayak maschile, 6 nel kayak femminile e 5 nella canadese maschile. Di seguito l’elenco completo dei ...

Calcio - Serie D - 30iornata. Sanremese - a Finale Tappa cruciale per la vetta. Argentina Arma in campo con tanto orgoglio - ore 15.00 - : Seguite la web cronaca del match Live su rivierasport.it Argentina Arma-Sestri Levante. L'Argentina Arma di mister Marcello Casu sta aspettando il verdetto matematico della retrocessione e dopo un'...

Giro dei Paesi Baschi 2018 : Enric Mas trionfa in solitaria nell’ultima Tappa. Primoz Roglic conquista la generale : La sesta ed ultima tappa della 58ma edizione del Giro dei Paesi Baschi non delude le aspettative e regala grandissimo spettacolo. Al termine dei 122 km da Eibar ad Arrate, con ben otto GPM, trionfa in solitaria lo spagnolo Enric Mas, che stacca i compagni di fuga nel finale e conquista la sua prima vittoria da professionista. Arriva così anche il 25° successo stagionale per una Quick-Step Floors sempre più dominante. In classifica generale si ...

Giro dei Paesi Baschi 2018 : quinta Tappa ad Omar Fraile - Primoz Roglic si lancia verso la vittoria : Trionfo spagnolo nella quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2018: sul traguardo di Eibar, posto 164 chilometri dopo la partenza da Vitoria, a imporsi è il beniamino di casa Omar Fraile. Primo successo stagionale per il corridore dell’Astana che ha sfruttato alla grande un percorso molto mosso, ma non durissimo, adatto alle proprie caratteristiche. Resta in maglia di leader Primoz Roglic che aumenta il distacco sugli inseguitori e, in ...

Paesi Baschi : crono di Lodosa - Roglic si prende Tappa e maglia : Primoz Roglic si prende tappa. Lo sloveno della LottoNL-Jumbo, secondo al via in classifica generale, ha vinto la cronometro di Lodosa, 19,4 km percorsi in 22'26'. Il più vicino a lui, a 9 secondi di ...

Giro dei Paesi Baschi 2018 : Tappa e maglia per Primoz Roglic nella cronometro di Lodosa : Pronostico rispettato: lo sloveno Primoz Roglic ha fatto segnare il miglior tempo nella cronometro di Lodosa, quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2018, fermando il cronometro sul tempo di 22’26” per coprire i quasi 20 chilometri di gara. Grazie a questo risultato l’atleta della LottoNL-Jumbo ha scalzato Julian Alaphilippe dalla prima posizione della classifica generale, dopo aver concluso al secondo posto le prime due tappe ...

Giro dei Paesi Baschi 2018 : Julian Alaphilippe non si ferma più! Vittoria anche nella seconda Tappa - Roglic secondo : Julian Alaphilippe batte Primoz Roglic: non è la replica della prima frazione, ma l’esito della seconda tappa al Giro dei Paesi Baschi 2018. Il francese della Quick-Step Floors e lo sloveno della LottoNL-Jumbo hanno monopolizzato l’ordine d’arrivo anche della frazione odierna con arrivo a Bermeo confermando anche lo stesso ordine di ieri. La prima fase della corsa è stata piuttosto combattuta. Dopo diversi scatti si sono ...

Nuovi concerti di Sfera Ebbasta : il RockStar summer tour fa Tappa il 5 luglio a Legnano : Il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Tutte le 11 canzoni contenute nel suo nuovo album, " RockStar ", hanno raggiunto i primi posti della ...

Ciclismo - Giro dei Paesi Baschi 2018 : la prima Tappa è di Julian Alaphilippe. Battuto in volata Primoz Roglic : Va a Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) la prima tappa del Giro dei Paesi Baschi, la Zarautz-Zarautz di 162.1 km: il corridore transalpino ha Battuto in una volata a due lo sloveno Primoz Roglic (Team LottoNL-Jumbo), precedendo sul traguardo di 23″ il gruppo dei migliori, regolato dall’iberico Pello Bilbao (Astana Pro Team). In questo gruppetto di 12 unità tutti i principali uomini di classifica, tra cui Gorka Izagirre (Bahrain ...

La "macchina Tappabuche" del Campidoglio è entrata in azione. Ecco come funziona : La sindaca di Roma Virginia Raggi con un post su Facebook ha annunciato che è operativa la "macchina tappabuchi" che il Campidoglio utilizzerà per le circa 50mila buche sparse per la capitale: "In questi giorni la vedrete in giro per Roma. È perfetta per riparare le buche piccole e profonde che si sono create a causa del ghiaccio che ha spaccato l’asfalto. Praticamente ricrea rapidamente i vari ...