Nintendo Switch supera quota 4 milioni di unità vendute in Giappone in 13 mesi

Futuro florido per Nintendo Switch e Bethesda - cosa bolle in pentola? : Nintendo Switch sta investendo moltissimo nei videogiochi sviluppati da produttori terzi: in tal senso si sta rivelando particolarmente florida la collaborazione con Bethesda, volta a portare titoli acclamatissimi sul mercato in una versione adattata alla piattaforma ibrida. Giochi come The Elder Scrolls V Skyrim o DOOM, in effetti, si sono rivelati interessanti anche in versione Switch: cosa possiamo aspettarci dal Futuro di questa ...

Football Manager In Arrivo Su Nintendo Switch : Anche Football Manager sbarcherà su Switch. Nintendo ha annunciato Football Manager per Switch. Il miglior simulatore di allenatore di calcio si prepara a sbarcare sulla console portatile di Nintendo Football Manager su Nintendo Switch Grandi novità arrivano per tutti i possessori di Nintendo Switch, la famosa console portatile di Nintendo che ha fatto registrare vendite da […]

Un grande 2018 per Nintendo Switch grazie a giochi non ancora annunciati : Il primo anno di vita di Nintendo Switch è stato incredibile grazie a una serie di giochi fantastici come Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 2 e Super Mario Odyssey. Persino i fan più ottimisti di Nintendo ammetteranno che il 2018 è, al confronto, un po spoglio almeno finora. Arriva in soccorso il CEO di GameStop, Mike K. Mauler, che ha detto che i prossimi mesi di Nintendo Switch saranno grandiosi dal punto di vista del software. Parlando ...

Un trailer celebra l'uscita delle serie di Outlast su Nintendo Switch : Tantissimi giocatori hanno più volte affermato che avrebbero voluto un supporto, da parte di Nintendo, anche per quei giochi considerati "più maturi" e, con le recenti uscite, sembra proprio che la compagnia abbia ascoltato le richieste dei fan: potremmo citare DOOM, gioco piuttosto insolito per una piattaforma della grande N, ma anche l'uscita di Outlast Bundle of Terror e Outlast 2 su Switch testimonia come Nintendo non abbia ignorato il ...

Quasi pronto l’emulatore Nintendo Switch per Windows : Ecco RyujiNX : pronto il primo emulatore di giochi Nintendo Switch per Windows: Si chiama RyujiNX e sebbene ancora non funzioni perfettamente i lavori sono a buon punto RyujiNX è l’emulatore per giochi Nintendo Switch su Windows Il mondo degli emulatori è vivo e vegeto e lo dimostra il progetto RyujiNX che è il primo emulatore per Nintendo […]

Legend of Kay Anniversary approderà su Nintendo Switch - rivelata la data di lancio : Il 20 Maggio è una data speciale in quanto segna l'arrivo dello strambo Action-RPG Legend of Kay su Nintendo Switch. Sin dalla sua uscita iniziale su PS2™, Legend of Kay è stato accolto positivamente sia dalla critica che dal pubblico ed è stato successivamente portato anche su Nintendo DS™. 10 anni dopo, il gioco è stato rimasterizzato e lanciato su PC/Mac/Linux, PS3™, Xbox 360, PS4™ e Wii U™ con il nome Legend of ...

The Banner Saga 2 : vediamo il gioco in azione su Nintendo Switch : The Banner Saga 2 si mostra in azione su Nintendo Switch con un gameplay che arriva direttamente dal PAX East che si sta svolgendo a Boston proprio in questi giorni.Come riporta Nintendoeverything, il video mostra 12 minuti di gioco nel quale potremo farci un'idea di cosa andremo ad acquistare.Per chi non lo sapesse, The Banner Saga 2 è un gioco di ruolo dai toni epici nel quale continueremo l'avventura del capitolo precedente con un viaggio ...

Il team autore di 1-2 Switch e Miitopia ha realizzato il software di Nintendo Labo : L'idea alla base di Nintendo Labo è qualcosa di assolutamente inedito, ma in molti si sono sempre chiesti chi si è effettivamente occupato della parte più classica del progetto, quella software, che include i tanti minigiochi con cui interagire grazie ai kit di cartone. Come segnala MyNintendoNews, Nintendo ha recentemente rivelato che a lavorare sul software di Labo è stato lo stesso team autore di 1-2 Switch e Miitopia, l'EPD Production Group ...

Legend of Kay arriva su Nintendo Switch a Maggio : Il 20 Maggio è una data speciale in quanto segna l’arrivo dello strambo Action-RPG Legend of Kay su Nintendo Switch. Sin dalla sua uscita iniziale su PS2, Legend of Kay è stato accolto positivamente sia dalla critica che dal pubblico ed è stato successivamente portato anche su Nintendo DS. Legend of Kay arriva su Nintendo Switch 10 anni dopo, il gioco è stato rimasterizzato e lanciato su PC/Mac/Linux, PS3 , ...

Spyro Reignited Trilogy su Switch? Il gioco compare e scompare dal sito Nintendo : L'annuncio di Spyro Reignited Trilogy e del ritorno dell'iconico draghetto ha inevitabilmente alimentato l'entusiasmo di molti fan ma allo stesso tempo sollevato alcune domande? Perché un lancio solo su PS4 e Xbox One? Perché ignorare PC e Switch?Mentre in molti sperano in un annuncio per queste due piattaforme, sul sito ufficiale di Nintendo è stata scovata una pagina poi eliminata, una pagina dedicata a "Spyro The Dragon Remastered" e al suo ...

Spyro Reignited Trilogy uscirà anche per Nintendo Switch? : Spyro Reignited Trilogy è stato annunciato nella giornata di ieri (5 aprile) per le piattaforme PS4 e Xbox One: sarà il remake completo dei tre capitoli che compongono la trilogia originale, risalente all'epoca PS1, un'operazione in tutto e per tutto simile a quanto Activision ha già fatto con Crash Bandicoot N.Sane Trilogy. Il titolo sembra essere in uscita solo per le console ammiraglie Sony e Microsoft, ma siamo sicuri che non sbarcherà anche ...

Battle Chasers : Nightwar arriverà su Nintendo Switch il mese prossimo : Battle Chasers: Nightwar approderà per Nintendo Switch il prossimo mese, per la precisione il 15 maggio, riporta Dualshockers.A fare l'annuncio sono Airship Syndicate e THQ Nordic, per cui potremo presto mettere le mani sull'atteso RPG a turni basato sulla serie di fumetti di Battle Chasers di Joe Madureira. Il titolo sarà proposto ad un prezzo di 39.99 dollari/euro, sia in formato digitale che retail.Read more…

Il pluripremiato Firewatch arriverà anche su Nintendo Switch : Campo Santo ha annunciato oggi che il suo pluripremiato indie Firewatch arriverà anche su Nintendo Switch, per la felicità di coloro che posseggono la console Nintendo e che ancora non avevano provato uno dei titoli più apprezzati del 2016. Il team di sviluppo non ha potuto comunicare una data d'uscita per il gioco, ma si è limitato a promettere che questo arriverà "presto" su Switch."Abbiamo lavorato duramente per ricostruire Firewatch e ...

Nintendo Labo : un nuovo video mostra come trasformare Switch in una chitarra elettrica : Vi avevamo già raccontato sulle nostre pagine delle incredibili potenzialità di Nintendo Labo, che grazie alla funzione Toy-Con Garage permette di programmare liberamente Nintendo Switch per moltiplicarne gli utilizzi. Nintendo ha recentemente pubblicato un nuovo video, segnalato dai nostri colleghi di Eurogamer.net, che mostra come trasformare la console in una chitarra funzionante a tutti gli effetti.Per farlo, avremo bisogno soltanto di 6 ...