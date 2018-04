News Sampdoria | due indisponibili di lusso per Giampaolo

calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018)– Mattino e pomeriggio sul campo 2 per la, che inizia a mettere nel mirino la Juventus. Nella prima seduta al “Mugnaini”, il gruppo di Marcoha svolto un allenamento a reparti con sviluppo della forza in palestra e trasformazione. Cinque gli aggregati della Primavera: Yassine Ejjaki, Ognjen Stijepovic, Andrea Tessiore, Titas Kaprikas e Joao Gomes Ricciulli. Gli ultimi due – raggiunti dal compagno Alex Pastor e dall’U17 Emanuel Ercolano – si sono fermati a lavorare con la prima squadra anche al pomeriggio. Dopo pranzo, seduta completa, alla quale ha preso parte Gianluca Caprari, ma non Dennis Praet e Lucas Torreira, che hanno svolto un lavoro specifico di potenziamento in acqua insieme a Bartosz Bereszynski. Programma riabilitativo per Nicola Murru. Domani, giovedì, appuntamento pomeridiano. LEGGI ANCHE –>-Genoa, incredibile ...