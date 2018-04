calcioweb.eu

: News #Cagliari, gli ultimi aggiornamenti in vista dell'#Udinese - CalcioWeb : News #Cagliari, gli ultimi aggiornamenti in vista dell'#Udinese -

(Di mercoledì 11 aprile 2018)– Doppia seduta di allenamento oggi per i rossoblù in ritiro nel Centro di sportivo di Assemini.concentrato sul prossimo impegno di campionato, alla Sardegna Arena sabato pomeriggio (ore 15) arriva l’Udinese. La giornata è iniziata con una sessione tattica in sala video, per quindi proseguire con la squadra impegnata nel lavoro in palestra. Nel pomeriggio rossoblù in campo: esercizi di attivazione, serie di partitelle a pressione, partita a tema. In chiusura esercizi sulla fase di finalizzazione. In gruppo Lykogiannis, lavoro personalizzato per Han. Terapie per Daniele Dessena, Alessandro Deiola e Diego Farias. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento. L'articolo, gliindell’Udinese sembra essere il primo su CalcioWeb.