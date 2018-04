Neonata in una fogna tra le formiche salvata da un bassotto e due ' angeli'

Neonata abbandonata in una fogna e assalita da una colonia di formiche Video : La storia incredibile che stiamo per raccontare arriva da Porth Elizabeth in Sud Africa, dove una Neonata è stata abbandonata [Video] in una fogna ed è stata ritrovata attorniata da una colonia di formiche rosse. La bambina di poche ore di vita è salva per miracolo, grazie all'intervento di una passante che ha sentito degli strani lamenti provenire dalle fognature e ha deciso di chiedere aiuto ai passanti e agli automobilisti. Una tranquilla ...

Milano - tentò di rapire una Neonata : condannata a tre anni

ANCONA - Neonata MORTA SU RULLO DEI RIFIUTI/ L'autopsia conferma : "Nata viva". Giallo su una busta insanguinata : Ostra, cadavere di un neonato tra i RIFIUTI: orrore in provincia di ANCONA, dove è stato rinvenuto il corpicino senza vita di un pargolo su un nastro trasportatore. Era una bambina

Ostra. Neonata trovata morta in una ditta di trattamento rifiuti : Orrore ad Ostra in provincia di Ancona. Il corpicino di una Neonata è stato trovato in una ditta di trattamento

Neonata in arresto cardiaco dopo un parto in casa : guidata dal 118 - una vicina la salva

Trapani : Neonata morta al S.Antonio Abate - 'nessuna carenza assistenziale' : Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - Non ci sarebbe alcuna "carenza assistenziale" dietro la morte della neonata avvenuta domenica 28 gennaio, qualche ora dopo il parto, all'ospedale S.Antonio Abate di Trapani. A stabilirlo è stata la commissione di verifica interna istituita dal commissario dell'Asp Giova