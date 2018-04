Neonata abbandonata in una fogna e assalita da una colonia di formiche

Blastingnews

(Di mercoledì 11 aprile 2018) La storia incredibile che stiamo per raccontare arriva da Porth Elizabeth in Sud Africa, dove unaè stataVIDEO in unaed è stata ritrovata attorniata da unadirosse. La bambina di poche ore di vita è salva per miracolo, grazie all'intervento di una passante che ha sentito degli strani lamenti provenire dalleture e ha deciso di chiedere aiuto ai passanti e agli automobilisti. Una tranquilla passeggiata si trasforma in un salvataggio Charmaine Keevy, donna di 63 anni, stava passeggiando con il suo cane quando uno strano lamento proveniente dallaha attirato la sua attenzione. La donna inizialmente, credeva si trattasse di un gatto. Prestando maggiore attenzione ha capito che quel flebile lamento non era il miagolio di un gattino, ma il pianto di un neonato, per l'esattezza una bambina, che stava letteralmente diventando ...