Nella testa di CR7 | battere la Juve per un record straordinario

Far Cry 5 in testa Nella classifica software italiana : Il successo di Far Cry 5 è chiaramente sotto gli occhi di tutti i videogiocatori e appassionati, il titolo di Ubisoft ha raggiunto importanti traguardi a poco tempo dalla sua uscita, diventando il gioco della serie venduto più velocemente.Già nella giornata di ieri abbiamo visto come Far Cry 5 sia molto apprezzato in UK, dove per due settimane di fila è rimasto in testa, ma a quanto pare anche in Italia il gioco di Ubisoft può contare su una ...

'Nella tana dei lupi' in testa al box office - si difende la commedia di Albanese : Il thriller d'azione 'Nella tana dei lupi' interpretato da Gerard Butler domina, con 934.971 euro, il box office del primo week end di aprile. Lo segue, con 3.588.006, 'Ready Player One' di Spielberg. ...

Cade con la testa Nella neve : snowboarder muore soffocato : La località di Meribel è purtroppo già nota alle cronache per l'incidente avvenuto il 29 dicembre del 2013 al sette volte campione del mondo di Formula Uno Michael Schumacher. Nel 2015, sulle stesse ...

Far Cry 5 è il miglior lancio Nella storia della serie ed è in testa Nella classifica di vendite UK : Far Cry 5 è uscito soltanto da una settimana, ma sembra essere protagonista del lancio più importante della storia del franchise, con il nuovo capitolo della serie firmata Ubisoft che sta dominando le classifiche di vendita di tutto il mondo.Stando ai dati riportati dai nostri colleghi di Eurogamer.net, Far Cry 5 non è soltanto il capitolo più venduto del franchise, ma anche il videogioco più venduto del 2018. È inoltre in testa alla classifica ...

LIVE Pagelle Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 3-1 - Cuadrado un cecchino di testa! Khedira trasformato Nella ripresa : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Milan Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Milan, posticipo serale della trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Nel sabato calcistico che anticipa per la Santa Pasqua, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di una grande classifica del torneo nazionale, vale a dire Juventus-Milan. Una sfida di grande fascino tra la capolista ed la squadra che più è ...

Sampaoli apre a Dybala : “E’ ben presente Nella mia testa” | Ma Messi : “Difficile giocare insieme” : Sampaoli apre a Dybala: “E’ ben presente nella mia testa” | Ma Messi: “Difficile giocare insieme” Dopo la vittoria con l’Italia, l’Argentina si prepara all’amichevole di lusso contro la Spagna. E Jorge Sampaoli lancia Messi: “Leo si è allenato regolarmente e martedì giocherà. Un calciatore con le sue qualità nasce raramente e dobbiamo imparare tutti […]

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Guignard/Fabbri in testa quando mancano otto coppie! Cappellini-Lanotte - si può fare! E’ caccia alla medaglia Nella danza : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (sabato 24 marzo). Ultima giornata di gare al Mediolanum Forum di Milano, si assegnano le ultime medaglie: in programma il free shating maschile e il programma libero delle coppie di danza. Si preannuncia grande spettacolo e l’Italia vuole essere protagonista: Anna Cappellini e Luca Lanotte sono quarti dopo la short dance di ieri e oggi vanno a caccia di ...

Inter - due preoccupazioni Nella testa di Spalletti : Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. 'A occupare i pensieri della testa di Spalletti ci sono due strisce agli antipodi per quanto riguarda Inter e Samp quest'anno . ...