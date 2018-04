Né gli Obama | né i Trump

Nozze Harry-Meghan : Obama e Trump non ci saranno. Tutti gli invitati : Né Barack Obama né Donald Trump: a Kensington Palace è stato risolto così quello che rischiava di diventare un caso diplomatico, l’eventuale invito dell’ex Presidente degli Stati Uniti al matrimonio di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. Lo assicurano i tabloid britannici, dopo la diffusione dei nomi degli ospiti alle Nozze del prossim0 19 maggio. Harry e Obama sono molto vicini, era parso più che normale ipotizzare la sua ...

Emissioni auto - il colpo di spugna degli Usa. Trump cancella Obama : Se ne parlava da giorni ma ora è arrivata l’ufficialità da parte dell’Epa, Agenzia per la protezione dell’ambiente americana: la road map fissata dall’amministrazione Obama riguardo ai limiti alle Emissioni degli autoveicoli “non è adeguata”, perché fissa standard “troppo elevati”. Sarà la stessa Epa ad effettuare una revisione delle regole già stabilite, fissandone di più permissive nei prossimi ...

Ex consigliere sicurezza Obama a Netflix : L'ex consigliere per la sicurezza nazionale del 44/o presidente entrerà a far parte del 'board of directors' del servizio di streaming online. La notizia viene a breve distanza dall'annuncio che ...

Ex consigliere sicurezza Obama a Netflix : L'ex consigliere per la sicurezza nazionale del 44/o presidente entrerà a far parte del 'board of directors' del servizio di streaming online. La notizia viene a breve distanza dall'annuncio che ...

La differenza tra la profilazione degli utenti fatta dal team di Obama e quella di CA : "Con i suoi profili psicografici, Cambridge Analytica ha praticato una raccolta di dati diversa da quelli fin qui ricercati dagli esperti di 'targeting' elettorale. Volevano fare una profilazione delle tipologie psicologiche per intercettare inclinazioni e perfino patologie utili a capire la sensibilità degli utenti a certi messaggi. Raccogliere questo tipo di dati, più complessi di quelli ...

La differenza tra la profilazione degli utenti fatta dal team di Obama e quella di CA : "Con i suoi profili psicografici, Cambridge Analytica ha praticato una raccolta di dati diversa da quelli fin qui ricercati dagli esperti di 'targeting' elettorale. Volevano fare una profilazione delle tipologie psicologiche per intercettare inclinazioni e perfino patologie utili a capire la sensibilità degli utenti a certi messaggi. Raccogliere questo tipo di dati, più complessi di quelli ...

gli Obama finiranno su Netflix. Ma a fare cosa? : Obama non intende utilizzare i suoi spettacoli Netflix per rispondere direttamente al presidente Trump o ai critici conservatori, secondo fonti citate dal New York Times . Un'idea è di far moderare a ...

Apple e Netflix vogliono uno show con Barack Obama : Mobile World Congress 2018: tutte le novità annunciate . 9 marzo 2018, 11:09 Il protagonista della prossima stagione dello streaming potrebbe essere nientemeno che Barack Obama , il precedente Presidente degli Stati Uniti, accompagnato dalla moglie Michelle. Diverse fonti statunitensi, infatti, spiegano come i principali ...

Netflix vuole gli Obama in prima linea alla conduzione di nuovi programmi : Non è stato rivelato se gli accordi gestiti con la piattaforma streaming prevedono un compenso per gli Obama. Recentemente Barack e Michelle hanno firmato un contratto dal valore di oltre 65 ...

Matrimonio di Harry e Meghan Markle/ Rumors sugli ospiti : Spice Girls - Obama e... : Matrimonio di Harry e Meghan Markle, invitati: le Spice Girls potrebbero tornare a cantare insieme proprio per questo evento. Tra i possibili ospiti ci potrebbe essere la famiglia Obama(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 16:42:00 GMT)

Ed Sheeran - le Spice e l’incognita Obama. Ecco la lista degli invitati alle nozze di Harry e Meghan : Anche gli scettici dovranno ricredersi: le nozze del principe Harry con Miss Meghan Markle saranno l’evento dell’anno. Man mano che la (presunta) lista degli ospiti diventa pubblica, aumentano i motivi per desiderare di esserci. E da oggi ce n’è uno in più: le Spice Girls ci saranno. A rivelare il prezioso dettaglio è stata Mel B, ospite di uno show televisivo americano: le cinque ragazze (lei, Mel C, Victoria, Emma e Geri), ...

San Valentino - Obama fa auguri "senesi" alla moglie Michelle : Siena, 14 febbraio 2018 - auguri "senesi" per San Valentino da Barack Obama alla moglie Michelle . L'ex presidente Usa ha scelto una fotografia, postata su Instagram e su Twitter che li ritrae insieme,...

Barack «riflessivo» e Michelle «glam» - i ritratti presidenziali degli Obama : Il New York Times sceglie per definire il ritratto di lui una parola latina, gravitas, e l’assolutamente anglosassone glam per lei. Lui è in posa da pensatore (non come quello di Rodin, ma sulla scia di certa ritrattistica classica con potente su poltrona), lei è assolutamente cool, sempre per rimanere nell’inglese della terminologia di chi è padrone del tempo che vive. Lui e lei sono Barack e Michelle Obama, penultima coppia presidenziale ...

gli Obama svelano i loro ritratti - Barack scherza : "Avevo chiesto orecchie più piccole" : Barack e Michelle Obama hanno ufficialmente svelato i loro ritratti. In una cerimonia che si è svolta alla Smithsonian National Portrait Gallery di Washington l'ex coppia presidenziale ha tirato giù il velo dalle due opere, decisamente non convenzionali, che li rappresentano, realizzate rispettivamente dall'artista newyorkese di adozione Kehinde Wiley e dalla pittrice di Baltimora Amy Sherald. Sono entrambi due artisti ...