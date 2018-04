NCIS | le foto dell’addio di Abby Sciuto

Pauley Perrette lascia NCIS e condivide sui social gli scatti delle ultime scene di Abby Sciuto (foto) : Pauley Perrette lascia NCIS: per i fan della serie e della sua Abby Sciuto si tratta di una verità ancora più ineluttabile ora che l'attrice, al termine della sua ultima giornata di lavoro sul set, ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono con quelli che ormai sono i suoi ex colleghi. "Ho finito di girare la mia ultima scena di NCIS con @SeanHMurray @BrianDietzen @EmilyWickersham @WValderrama" ha scritto la Perrette in un tweet, che ...

Rapimenti - scomparse e foto imbarazzanti in NCIS 15 su Rai2 : trame episodi del 4 e 11 marzo : Anche in questa giornata ricca di avvenimenti serali sarà il momento di concedersi un momento a tutto crime: tra le elezioni politiche e la notte degli Oscar ci sarà spazio anche per un nuovo episodio di NCIS 15 su Rai2. La prima serata di questa domenica 4 marzo sul secondo canale vedrà infatti un nuovo appuntamento con Gibbs e la sua squadra: torneranno le indagini dopo la tempesta che nell’episodio della scorsa settimana ha colpito ...

Ballando con le stelle - FraNCISco Porcella concorrente : scheda e foto : Francisco Porcella è il surfer sardo-hawaiano che da sabato 10 marzo scenderà in pista per misurasi con gli avversari ballerini di

Fotografia - iNCISione - teatro - cucina e molto altro : grande successo per la Settimana della creatività all'ISC "Da Vinci - Ungaretti" : ... espressività, corporeità, linguaggi digitali, verbali, non verbali, con l'obiettivo di aiutare i bambini ed i ragazzi ad entrare in contatto con la bellezza del mondo, a scoprire se stessi e il ...

FraNCISco Porcella altezza e peso : foto fisico del surfista : peso e altezza di Francisco Porcella? Le curiosità sul surfista non tardano ad arrivare, considerato che tutti si stanno chiedendo chi è questo concorrente di Ballando con le stelle 2018: abbiamo scoperto tante informazioni interessanti sul suo conto, quelle che sicuramente tanti telespettatori del fortunato programma stanno cercando! Francisco Porcella è al momento sulla cresta dell'onda per via della sua partecipazione a Ballando con le ...