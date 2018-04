NBA 2018 | Philadelphia ipoteca il terzo posto ad Est Perdono Boston e Golden State

Pronostici NBA Partite11 Aprile 2018 e Analisi : Sei partite in programma nella penultima notte di regular season NBA in cui l’ultima posizione da assegnare per i playoffs sarà decisa dallo scontro diretto tra Minnesota e Denver di domani notte. Tra le gare, quelle che avranno ancora una valenza ai fini della classifica sarà la sfida tra 76ers e Hawks, con Phila pronta ad ipotecare il terzo posto a est in caso di vittoria; Boston Washington in cui gli Wizards lottano per ...

NBA 2018 : San Antonio ed Oklahoma ai playoff. Vittorie di Cleveland e Toronto : Una notte NBA che ha visto delinearsi il quadro delle squadre che parteciperanno ai playoff. Manca ancora un solo posto nella Western Conference e se lo contenderanno i Minnesota Timberwolves e i Denver Nuggets, che si affronteranno proprio tra due giorni. I T’Wolves conservano il loro ottavo posto grazie alla vittoria 113-94 contro Memphis grazie ai 24 punti a testa di Jeff Teague e Karl-Anthony Towns; mentre Denver mantiene vive le sue ...

NBA 2018 : Philadelphia non si ferma più - OK Golden State e Toronto - Utah vola ai playoff : Ultime giornate della stagione regolare, ultime occasioni per sistemare la propria condizione di classifica in vista dei playoff. Sette partite tra la serata e la notte italiane valide per l’NBA 2018. Con la 14esima vittoria consecutiva, i Philadelphia 76ers si dimostrano in gran forma in questo finale di stagione, grazie al quale sono andati a prendersi, almeno per ora, la terza posizione in classifica. Oggi a fare le spese della marcia ...

NBA 2018 : vittorie fondamentali per Oklahoma e San Antonio. Gallinari dice addio ai playoff : Sei partite nella notte NBA. Mancano ormai pochi giorni alla fine della stagione regolare e la lotta playoff nella Western Conference è più viva che mai. A tenere ancora tutto aperto sono i Denver Nuggets, che non mollano assolutamente e grazie al successo contro i Los Angeles Clippers (134-115) riescono a restare ancora in corsa per un posto tra le migliori otto ad ovest. Un successo arrivato grazie ai 31 punti di Will Barton e soprattutto alla ...

NBA 2018 : Belinelli e i Sixers fermano LeBron nello scontro diretto : Sono le ultime giornate di stagione regolare, ma emozioni e sorprese non mancano mai. Dieci partite, nella notte, valide per l’Nba 2017-2018: a partire da una splendida Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers, scontro diretto per conquistare, anche se non in via definitiva, la terza posizione di classifica ad Est. La vittoria, con il punteggio di 132-130, è andata proprio a Philadelphia e a Marco Belinelli, capaci di fermare un ...

NBA 2018 : i Nuggets superano i Wolves - si accende la lotta playoff ad Ovest! Chris Paul salva i Rockets contro i Blazers : Sarà un finale di stagione regolare davvero incadescente ad Ovest. I Denver Nuggets, infatti, superano 100-96 i Minnesota TimberWolves e li agganciano all’ottavo posto nella Conference, rendendo ancor più incerta la griglia playoff a solte tre partite dal termine della regular season. Non basta ai Wolves la tripla di Nemanja Bjelica, che a 2’48” timbra il sorpasso sul 90-93 e sembra dare respiro alle ambizioni playoff degli ospiti, i ...

News Sportive 05/4/2018 - Il rinnovo di Gattuso - gli aggiornamenti sul caso 'Nadia Rinaldi' e i risultati NBA : le notizie di oggi [GALLERY] : ... tutte le notizie di sport del giorno Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo ...

NBA 2018 : Toronto vince con Boston e mette le mani sul primo posto. Inarrestabili Philadelphia e Marco Belinelli : Ultime battute di regular season NBA e ultimi verdetti. Non è ancora matematicamente certo ma i Toronto Raptors hanno ipotecato il primo posto della Eastern Conference battendo nello scontro diretto i Boston Celtics, 96-78. La squadra del Nord era reduce da due sconfitte consecutive, proprio con Boston (sabato) e Cleveland (ieri), ma stanotte è riuscita a fare affidamento sulla sua difesa, chiave per tenere i Celtics al minimo stagionale per ...

NBA 2018 : James Harden trascina Houston - vincono ancora i Sixers di Marco Belinelli - LeBron James travolge i Raptors : Tante partite e classifiche che si stanno delineando in maniera sempre più precisa. La gran parte delle formazioni NBA sono scese in campo nella giornata di ieri, tra la serata e la notte italiana: nei 13 match in programma della stagione regolare NBA 2018 non sono mancati dei risultati interessanti. Cleveland si è imposta 112-106 alla Quicken Loans Arena contro Toronto in un incontro in cui, manco a dirlo, LeBron James ha messo la sua firma. 27 ...

NBA 2018 : San Antonio ferma Houston - i Sixers volano con Belinelli. Pasqua ricca di partite : Tante partite e classifiche si stanno delineando in maniera sempre più precisa. La gran parte delle formazioni NBA sono scese in campo nella giornata di ieri, tra la serata e la notte italiana: nei 13 match in programma della stagione regolare NBA 2018 non sono mancati dei risultati interessanti. Come la vittoria dei San Antonio Spurs sugli Houston Rockets, in netta difficoltà contro una squadra che sulla carta, per quanto visto in questa ...

NBA 2018 : Marco Belinelli trascina Philadelphia alla decima vittoria consecutiva : Un super Marco Belinelli trascina i Philadelphia 76ers alla loro decima vittoria consecutiva. L’azzurro è il miglior marcatore con 22 punti nel successo per 119-102 contro gli Charlotte Hornets. Philadelphia eguaglia il record di Cleveland (46-30) al terzo posto nella Eastern Conference e continua il suo cammino per avere il fattore campo nel primo turno dei playoff. Senza Joel Embiid e Dario Saric, è proprio la guardia italiana a rendersi ...

NBA 2018 : Boston batte Toronto e tiene viva la corsa al primo posto ad Est. Vince Golden State - paura per McCaw : Il piatto forte della notte NBA era certamente lo scontro in cima alla Eastern Conference tra Toronto e Boston. Al TD Garden l’hanno spuntata proprio i Celtics, che hanno vinto 110-99 riaprendo la corsa al primo posto. L’equilibrio ha regnato sovrano per quasi tutto l’incontro, testimoniato dalle 15 parità e dai 20 cambi di leadership. Nel quarto periodo, però, è stata Boston ad allungare, con un 10-0 di parziale a 3′ ...

NBA 2018 : Houston e Philadelphia vincono ancora. Playoff più lontani per Gallinari : Giornata intensa per quanto riguarda la stagione regolare Nba 2017-2018: nella notte italiana si sono disputate ben nove partite per andare a definire con sempre maggiore precisione il tabellone dei Playoff quando ormai mancano una manciata di partite alla fase più calda della stagione. Pur soffrendo gli Houston Rockets hanno conquistato l’undicesima vittoria consecutiva, superando 104-103 i Phoenix Suns. Nonostante 28 punti, 8 rimbalzi e ...

Basket - NBA 2018 : Golden State perde senza conseguenze - risale San Antonio : Se alcune squadre devono ancora confermare o migliorare il proprio piazzamento in classifica per entrare ai playoff, per altre gli ultimi match della stagione regolare NBA 2017-2018 hanno ben poco da dire. È il caso, per esempio, dei Golden State Warriors, che nell’ultimo periodo hanno vistosamente rallentato non avendo necessità di guadagnare posizioni in classifica, complici anche diversi infortuni che stanno mettendo in difficoltà la ...