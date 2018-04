Navi a guida autonoma | la prossima rivoluzione?

gqitalia

(Di mercoledì 11 aprile 2018) La chiave per il futuro dei trasporti è nella. Se le auto sono le più chiacchierate a livello mondiale, le aziende costruttrici sono al lavoro sotto traccia per cercare di rendere indipendente ogni genere di mezzo di trasporto: dagli autobus, ai camion passando per le. E proprio quest’ultime sembrano essere in netto vantaggio rispetto ai mezzi su gomma per la commercializzazione e l’effettiva partenza del progetto, soprattutto per due motivi: perché computer e aiuti digitali avevano già invaso ampiamente la plancia di comando delle, ma anche per la natura del traffico marittimo, meno soggetto a variabili impazzite rispetto a quello su strada. Per questo lesaranno una realtà entro il 2020: non solo non avranno bisogno di un equipaggio, ma, sfruttando il segnale GPS, il radar, le videocamere e i sensori di bordo, potranno ...