Napoli violenta | 17enne in ospedale accoltellato al collo dopo una lite in piazza

Far West sul lungomare di Napoli - de Magistris : 'Non consentiremo occupazione violenta' : 'Napoli si sta aprendo al mondo con un volto nuovo e diventa ancora più insopportabile questa violenza inaccettabile. Ormai siamo primi in Italia per turismo e non possiamo consentire a questo manipolo di violenti di usurpare ...

'Quella maestra è violenta' - l'accusa di mamme e bimbi a Napoli : Un ceffone. Poi una violenta tirata d'orecchie, una strigliata ai capelli, la punizione di pranzare in piedi, la sedia scalciata da sotto al sedere, il sentirsi chiamare continuamente 'scugnizzi' e '...

Napoli : padre violentava le figlie minorenni. Arrestato : Un 45enne, nel Napoletano, è stato Arrestato con l'accusa di aver abusato delle due figlie minorenni , una adolescente e l'altra di pochi anni d'età. Le violenze si sarebbero verificate durante le ...

Violentava le due figlie : arrestato 45enne a Napoli : Napoli, 13 mar. (Adnkronos) - Un uomo di 45 anni di Giugliano in Campania (Napoli) è stato arrestato per violenza sessuale aggravata nei confronti delle due figlie minori, di cui una adolescente e l'altra di pochi anni di età. I Carabinieri della stazione di Napoli Pianura hanno eseguito un'ordinanz

Choc a Napoli - commessa denuncia : 'Io - violentata dal titolare del negozio' : In ospedale è arrivata con gli occhi ancora pieni di lacrime. Ha riflettuto per tutta la notte, poi è arrivata la decisione: vincere timori e pudori per denunciare chi, da datore di lavoro, si sarebbe ...

Choc nel bagno della stazione Napoli Centrale : 41enne violenta giovane napoletano : Nel pomeriggio di ieri 6 marzo la polizia ferroviaria di Napoli ha tratto in arresto un cittadino italiano per violenza sessuale. Gli agenti del Reparto Operativo sono intervenuti nei pressi...

Torna la movida violenta a Napoli : vandalizzate le auto al Vomero : Torna la movida senza regole a Napoli. Cinque auto sono state vandalizzate nella notte in via Aniello Falcone, nella zona collinare di Napoli. 'Ogni notte vandali o parcheggiatori abusivi si divertono ...