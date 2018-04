Napoli | stesa tra la folla a piazza Trieste e Trento | «La pistola in faccia | pensavo | mi

Napoli - nuova 'stesa' alla Sanità : spari vicino alla casa di Totò : nuova 'stesa' a Napoli nel rione Sanità. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi in strada, in via Montesilvano, a pochi passi dalla casa natale di Totò. Sul posto è accorsa la polizia.

Napoli choc - stesa tra la folla a piazza Trieste e Trento : Un inseguimento a folle velocità, anche lungo i marciapiedi pieni di gente. Poi le pistole impugnate da almeno due dei tre delinquenti ripresi dalle immagini di videosorveglianza. Le immagini non ...

Napoli - 'stesa' a Forcella : polizia trova 5 bossoli sull'asfalto : Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati segnalati intorno alle 15.30 di oggi in piazza Calenda, all'angolo con via Forcella. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di zona e quelli ...

Napoli - notte di fuoco alla Pignasecca : nuova stesa davanti alla gente - esplosi almeno 20 colpi : Si spara ancora alla Pignasecca, a 48 ore di distanza dalla ?stesa? di sabato notte, quando erano stati trovati a terra quattro bossoli. Stavolta sono stati esplosi almeno una ventina di...

Nuova 'stesa' a Napoli - proiettili in casa di commerciante antiracket : Paura nel cuore di Napoli, alla Pignasecca. Nella notte sono stati esplosi diversi colpi di pistola, uno dei quali si è andato a conficcare nell'abitazione di un commerciante impegnato nella lotta ...

'Stesa' a Napoli - anziano ferito in casa : Napoli, 3 mar. (Adnkronos) - Un 74enne è rimasto ferito la scorsa notte a Napoli, nel quartiere San Giovanni, da schegge di proiettile mentre era nella sua abitazione, durante una 'Stesa', azione armata che consiste nell'esplosione di colpi di arma da fuoco all'impazzata per ribadire la supremazia c

Napoli Est - camorra scatenata : ennesima stesa nella notte - uomo ferito per errore alla testa : Una pallottola è arrivata all?interno di un?abitazione, si è conficcata nel soffitto e le schegge hanno colpito alla testa un uomo. È il bilancio della stesa,...

Stesa di Capodanno a Napoli - 12enne ferito : nove arresti nel clan Mazzarella : La Squadra Mobile di Napoli ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare su richiesta della Procura Antimafia nei confronti di nove soggetti, tutti napoletani, ritenuti responsabili a...