Napoli | Sarri disdice l’affitto della sua villa | addio vicino?

Napoli-Sarri - rinnovo in bilico : il mister lascia la casa di Varcaturo : Tornerà nelle prossime ore in Italia. Troverà un Napoli ancora in corsa per lo scudetto e un contratto da discutere con il suo allenatore per convincerlo a restare qui con il...

Napoli - nessun caso Insigne : l’attaccante pronto a trascinare la squadra di Sarri : Il Napoli è riuscito a ribaltare il risultato nella gara di campionato contro il Sassuolo, importante rete nel finale di Diawara che può risultare decisiva nella corsa scudetto. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile caso che riguarda l’attaccante Insigne, niente di rilevante. L’attaccante ha reagito di fronte ai mugugni dei tifosi azzurri, un gesto di stizza, poi l’assist per la rete del pareggio di Milik, il dito ...

Napoli aggrappato allo scudetto : paradosso Sarri - salvato dalle riserve : All'ultimissimo respiro il Napoli evita di uscire dalla corsa scudetto. All'88' sembrava tutto finito, dopo quel gol del Chievo, con il pallone regalato a Stepinski dai confusi Koulibaly...

Napoli : Sarri - vittoria meritata : Così Maurizio Sarri, intervistato da Premium Sport, sul matchvinto in extremis dal Napoli sul Chievo. 'I dati statistici sono clamorosamente a nostro favore diceancora Sarri -: il finale ha dato una ...

Napoli - Sarri : 'La vittoria è merito dei tifosi. Risultato logico - abbiamo dominato' : Dalla rabbia alla gioia, dall'amarezza alla speranza: il Napoli si scuote in pochissimi minuti e torna in corsa per lo Scudetto. Quella contro il Chievo aveva preso le sembianze di una partita ...

Napoli - Sarri : 'Risultato logico - abbiamo dominato. Rinnovo? Vedremo - non è la priorità' : Dalla rabbia alla gioia, dall'amarezza alla speranza: il Napoli si scuote in pochissimi minuti e torna in corsa per lo Scudetto. Quella contro il Chievo aveva preso le sembianze di una partita ...

Sarri : 'Questa vittoria è un messaggio per il Napoli - non per la Juve' : Così su Premium Sport, l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri dopo la vittoria contro il Chievo. Lotta scudetto ancora aperta. ' Noi vogliamo vincere tutte le partite. Questa vittoria, arrivata in ...

Napoli - Sarri : "Vittoria giusta. Il merito è dei nostri tifosi" : "Abbiamo vinto una partita che meritavamo di vincere. Sembrava un match stregato, con dati statistici clamorosamente a nostro favore: il finale ha dato una logica allo svolgimento della partita". È un ...

Napoli-Chievo live : 0-0 - Sarri sceglie Tonelli in difesa : Arginare la fuga della Juventus, tenere vivo il discorso scudetto, riprendere il cammino da record interrotto bruscamente a marzo. Il Napoli ha tanti validi motivi per battere oggi il Chievo, una di...

Napoli-Chievo alle ore 15 La Diretta Sarri vuole rimanere agganciato alla Juve : Il Napoli di Maurizio Sarri - 1 vittoria, 2 pareggi ed 1 sconfitta nell'ultimo brutto mese di campionato - cerca di ripartire oggi di fronte ai propri tifosi e continuare l'inseguimento alla Juventus ...

Il Napoli adesso è stanco. Sbagliati i calcoli di Sarri? : Napoli - Un grazie ai cugini per aver tentato di metter su una storica alleanza ma nessuno credeva al miracolo. Tanto meno Sarri, che all'ora in cui gioca la Juventus di solito porta a spasso il cane ...

Napoli-Chievo - probabili formazioni. Assenze pesanti per Sarri : Non saranno del match né Albiol né Jorginho, fermati dal giudice sportivo: domani pomeriggio toccherà a Chiriches e Diawara, chiamato forse all'ultimo esame di maturità

Napoli - Sarri ingolosito da Milik. C'è l'idea Zielinski per Allan : Maurizio Sarri è un allenatore che vive di certezze, che spesso è volentieri si rifugia nelle sue certezze e lo fa soprattutto nei momenti delicati. Di conseguenza, dopo la sfida pareggiata in casa ...

Napoli - ecco i tre profili per l'eventuale post-Sarri : Secondo il Corriere dello Sport sono tre i profili principali vagliati dal Napoli in caso di addio di Maurizio Sarri. L'opzione preferita resta Marco Giampaolo . Marcelino Garcia Toral del Valencia e Paulo Fonseca dello ...