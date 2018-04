Napoli - nuova «stesa» alla Sanità : spari vicino alla casa di Totò : nuova «stesa» a Napoli nel rione Sanità. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi in strada, in via Montesilvano, a pochi passi dalla casa natale di Totò. Sul posto...

Fernando Alonso alla 500 Miglia di IndiaNapolis? Lo spagnolo pronto per la nuova sfida : Fernando Alonso sarebbe molto vicino a disputare la 500 Miglia di Indianapolis 2018. Manca ancora l’ufficialità ma stando alle indiscrezioni riportate da Eurosport, lo spagnolo sarà quasi certamente al via della mitica corsa automobilistica sull’ovale statunitense. L’asturiano si era ritirato lo scorso anno a causa di problemi al motore quando era in piena lotta per la vittoria, questa volta ci proverà nuovamente. Il pilota ...

Napoli - la nuova strategia di Sarri per lo scudetto : Il Tricolore torna un concetto tabù a Castel Volturno, sostituito dal record di punti in Serie A da portare a casa: è questa la mossa del tecnico toscano per scuotere i suoi

Arriva la nuova compagnia "Joon" con i voli Napoli-Parigi : "Joon è un'esperienza di volo nuova, un prodotto più competitivo e innovativo, con una nuova livrea e nuove uniformi, ma tutto il resto appartiene al mondo Air France: dalla qualità dei servizi ai ...

Giustizia - parte da Napoli la sfida per una nuova avvocatura europea : Superare i confini geografici e soprattutto quelli politici per una cultura giuridica comune che, attraverso la valorizzazione del ruolo sociale dell'avvocato, contribuisca alla tutela di tutti, ...

Estorsioni - sgominata la nuova 'gerarchia' dei casalesi attiva tra Caserta e Napoli fino al Basso Lazio - : Blitz contro "nuova Gerarchia Casalese" , neo costituitasi frangia del clan dei casaelesi, derivante dalla fazione Bidognetti , di recente attiva tra i comuni Casertani di Casal di Principe , Parete , ...

Napoli - notte di fuoco alla Pignasecca : nuova stesa davanti alla gente - esplosi almeno 20 colpi : Si spara ancora alla Pignasecca, a 48 ore di distanza dalla ?stesa? di sabato notte, quando erano stati trovati a terra quattro bossoli. Stavolta sono stati esplosi almeno una ventina di...

Nuova 'stesa' a Napoli - proiettili in casa di commerciante antiracket : Paura nel cuore di Napoli, alla Pignasecca. Nella notte sono stati esplosi diversi colpi di pistola, uno dei quali si è andato a conficcare nell'abitazione di un commerciante impegnato nella lotta ...

Napoli. San Paolo : nuova pista d’atletica e illuminazione : La Giunta comunale di Napoli presieduta dal Sindaco Luigi de Magistris ha approvato due deliberazioni riguardanti lo Stadio San Paolo entrambe

Sma - vertice in Procura a Napoli : la nuova 'monnezzopoli' : Uno o più cartelli in grado di fare catenaccio, di fare ostruzionismo. E di far saltare il gioco, quello delle regole e della trasparenza, della migliore offerta, della proposta più competitiva. Meno ...

Napoli - nuova allerta per il gelo : ?scuole chiuse in città e in provincia : Domani giovedì 1 marzo le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private resteranno chiuse . Lo dispone un?ordinanza del Sindaco de Magistris emessa a seguito di un nuovo allerta...