Napoli | è morto l' ultimo Sciuscià Zì Tonino se n' è andato | con lui addio al mestiere di

È morto Zi' Tonino - l'ultimo ?sciuscià simbolo di Napoli : Un altro pezzo della Napoli antica che se ne va: dopo «Fortuna de? banane», da 50 anni simbolo di Montesanto con il suo chiosco davanti alla stazione, è morto Zi'...

16enne morto a Napoli - esclusa meningite per la sorella : 16enne morto a Napoli, esclusa meningite per la sorella La ragazza è risultata negativa ai test. Il fratello è deceduto ieri all’ospedale Cardarelli dove era arrivato in condizioni critiche. Dopo gli accertamenti, era risultato positivo al meningococco. Avviate le azioni di profilassi Parole chiave: ...

Napoli - l'ultimo saluto a Nicola. Dolore e lacrime per il 21enne morto a Positano : 'Vittima di una società distratta' : Dolore, rabbia e tante lacrime. Non si rassegna alla terribile realtà la famiglia di Nicola Marra, il ragazzo di soli 21 anni che ha perso la vita in un tragico incidente la notte di Pasqua. Secondo l'...

“Morto dopo aver bevuto quell’acqua”. Decesso sospetto a Napoli di un 16enne : si indaga sulla scampagnata di Pasquetta. Ricoverata d’urgenza anche la sorella. Ipotesi choc : Un 16enne napoletano è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a Marano, è stato soccorso dal personale ospedaliero con un codice di massima urgenza ma ogni tentativo è stato vano e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il Decesso alle 6.45. Qualche ora dopo, al Cardarelli è arrivata anche la sorella di 19 anni, giunta con febbre ...

Giornalisti : è morto Domenico Napolitano - fondatore de "il Crotonese" : E' venuto a mancare, all'età di 74 anni, il giornalista Domenico Napolitano, Michele come fin da bambino lo chiamavano. Il direttore, come ormai lo conoscevano tutti, e non solo nel comprensorio di Crotone. Lascia la moglie Milena e i figli Marco e Maria Grazia, che ne ha seguito le orme. Domenico Napolitano è stato il fondatore del periodico locale il Crotonese, uscito per la prima volta in edicola nell'ormai ...

Auto contro tir sulla Roma-Napoli Un morto e 5 chilometri di coda : Due incidenti nel giro di un'ora hanno aperto oggi nel modo peggiore l'esodo per le feste di Pasqua sull'A1 Roma- Napoli. Un mezzo pesante si è ribaltato alle 4 nei pressi di Frosinone e circa un'ora ...

L'agnello morto? Lontano dagli occhi. A Napoli la guerra tra Comune e macellai : D'accordo su questa linea anche alcuni tra i più noti macellai in Italia, noti nel mondo della gastronomia per il lavoro di divulgazione. 'Il problema del non esporre agnelli o capretti - sostiene ...

Napoli. Operaio della Sifel morto folgorato a Bologna : Ancora una vittima sul lavoro. A Bologna un Operaio di 56 anni è morto folgorato nel corso dei lavori alla