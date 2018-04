Myst celebra il suo venticinquesimo anniversario con una Collector' s che comprende i 7

eurogamer

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Per festeggiare ildi, gli sviluppatori Cyan World hanno lanciato una campagna Kickstarter per finanziare il progetto di una speciale edizione da collezione chela serie, chei 7 videogiochi che sono usciti nel corso degli anni.L'obiettivo iniziale della raccolta fondi, fissato a 175 mila dollari, è stato letteralmente bruciato in sole 8 ore andando a testimoniare come l'attaccamento dei fan a questa serie sia ancora altissimo. Come riporta RockPaperShotgun, la25th Anniversary Collection include il primo, Riven (2),3: Exile,4: Revelation,5: End of Ages e Uru: Complete Chronicles. Se pagando il minimo previsto dalla campagna (49 dollari) riceveremo solamente i codici per il digital download di ognuno dei titoli, i tier più cari arrivano a garantire una copia del celebre libro tanto caro ai fan di, ...