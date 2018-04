Musei italiani | più di 50 milioni visitatori nel 2017 Cresce a Roma

La polemica - Musei italiani : non passa il direttore straniero : Cosa penseranno nel mondo? https://t.co/dqekQwz5dm pic.twitter.com/CPygV4u0Vl " Dario Franceschini , @dariofrance, 2 febbraio 2018 Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite ...

Il Consiglio di Stato frena sui direttori stranieri nei Musei italiani - : Una sentenza rimette tutto in discussione: c'è "contrasto giurisprudenziale" fra una decisione del Consiglio , che apriva direzione a stranieri , e un regolamento che richiede "cittadinanza italiana per ...

Musei - c'è un nuovo no ai direttori non italiani. E Franceschini protesta : nuovo stop ai direttori di museo stranieri. Lo ha ribadio il Consiglio di Stato che rimette in discussione la nomina di Peter Assman come direttore del Palazzo Ducale di Mantova. "Davvero difficile fare le riforme in Italia", commenta Dario Franceschini, "Dopo 16 decisioni del Tar e 6 del Consiglio di Stato, quest'ultimo cambia linea e rimette la decisione sui direttori stranieri dei Musei all'adunanza ...