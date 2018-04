Muretti - ripostigli e gazebo - ecco le opere che (adesso) si possono realizzare senza permesso : La lista delle prime 58 opere che saranno considerate in regime di edilizia libera in tutto il Paese diventa realtà. È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 81 del 7 aprile) il glossario unico delle opere che non richiedono un titolo abilitativo: Cil, Cila, Scia o permesso di costruire. Una mossa – scrive il Sole24Ore, che punta a mettere un argine alle interpretazioni differenziate che caratterizzano regioni e ...