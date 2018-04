MotoGP | Marc Marquez | “Ho sbagliato con Valentino Rossi | ho capito l’errore ma correrò

MotoGP 2018 - Marc Marquez : 'Continuerò a spingere al massimo. Valentino Rossi? Uno come gli altri' : Da San Paolo, in Brasile, dove si trova per un evento legato al Team Estrella Galicia 0'0, arrivano nuove parole del campione del mondo uscente : "Non cambierò il mio modo di correre in pista. L'ho ...

MotoGP 2018 : Valentino Rossi e Marc Marquez - clima rovente e tensione a mille. Cosa succederà ad Austin? Duello infinito : Il clima è più incandescente che mai, la tensione è altissima, la situazione è davvero rovente e la MotoGP continua a fare discutere: la corrida in Argentina, dove Marc Marquez è stato assoluto protagonista in negativo speronando Valentino Rossi e operando una manovra illecita in partenza, continua a fare parlare di sé e rischia di lasciare strascichi importanti per il pRossimo futuro. Siamo soltanto al secondo appuntamento del Mondiale MotoGP ...

MotoGP 2018 - cosa rischia Marc Marquez? Sanzioni e penalità dopo la corrida in Argentina : può saltare una gara? : Marc Marquez è nell’occhio del ciclone, ieri è stato pessimo protagonista del GP di Argentina, seconda prova del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ne ha combinate di tutti i colori regalando uno spettacolo non degno di questo ambiente e lontanissimo dal concetto di sport. Il pilota della Honda ha fatto tutto quello che non si dovrebbe fare: dalla furbata cercata in partenza quando ha riacceso la moto e si è riaccomodato sulla sua casella ...

MotoGP - il punto debole di Marc Marquez. Aggressività gratuita che mette a rischio l’incolumità : L’eco delle polemiche a seguito del GP di Argentina di MotoGP non si è ancora placato. Marc Marquez è stato il protagonista in negativo della gara, autore di due contatti che hanno fatto e faranno discutere ancora molto. Prima Aleix Espargaro, poi Valentino Rossi. Stessa dinamica: lo spagnolo ha provato ad inserirsi dove lo spazio non c’era e a farne le spese sono stati i due rivali. Peggio, però, è andata al Dottore, che è stato ...

MotoGP - Marc Marquez meritava la squalifica? Fa cadere Valentino Rossi e non solo. Penalità troppo soft : Marc Marquez ne ha combinate di tutti i colori durante il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è stato l’assoluto protagonista della gara, un mattatore indiscusso per la notevole mole di scorrettezze compiute sul circuito di Termas de Rio Hondo: il Campione del Mondo non si è comportato da tale, è andato sempre oltre i limiti ed è stato punito con delle Penalità. Oggettivamente troppo poco per quanto si è ...

MotoGP - pagelle GP Argentina 2018 : Marc Marquez da “zero” - Cal Crutchlow e Alen Rins i migliori - male le Ducati : Una gara nella quale è successo di tutto, prima del via e, sopratutto, dopo. Pioggia, partenze rimandare, fallite, corpo a corpo all’ultimo sangue, cadute, incidenti “storici”, in poche parole un Gran Premio di Argentina che passerà agli annali. Andiamo quindi a dare le pagelle ai protagonisti di questa incredibile gara di Termas de Rio Hondo. LE pagelle CAL Crutchlow VOTO 10. Vince la quarta gara in carriera e, visto quello ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : Marc Marquez favorito in gara? Andrea Dovizioso e Valentino Rossi - missione rimonta. E un occhio al cielo… : Una cosa è certa: sarà una gara tutta da vivere e dove potrebbe succedere di tutto. Il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP, si preannuncia quantomai appassionante e imperdibile: la pioggia abbattutasi sul circuito di Termas de Rio Hondo ha stravolto le qualifiche e ha rivoluzionato la griglia di partenza, mutando tutti i valori in campo. Le previsioni meteo annunciano una concreta possibilità di acqua anche per la giornata di ...

MotoGP in Argentina – diretta qualifiche Asfalto bagnato - caccia a Marc Marquez

MotoGP - GP Argentina 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Marc Marquez il migliore anche sul bagnato. Dovizioso e Lorenzo in Q1 : Cambiano le condizioni meteo ma non il risultato finale. Sempre Marc Marquez davanti a tutti nelle prove libere 3 del GP d’Argentina 2018, secondo round del Mondiale di MotoGP. Il Cabronçito è stato il più veloce anche in questa sessione, su pista umida, in sella alla Honda, ottenendo negli ultimi minuti il miglior tempo di 1’48″896. L’ennesima dimostrazione del feeling dell’iberico con il tracciato di Termas de Rio ...