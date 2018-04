MotoGp Ducati | arriva la difesa a Petrucci dal team Pramac

MotoGp Ducati - Dall'Igna su Marquez e Rossi : «Guerra che fa male» : E sulle scuse rifiutate dal Dottore a fine gara: ' Questa guerra è sempre un male per il nostro sport, ma tutti siamo uomini e a caldo agiamo in modo non troppo brillante. Fa parte della condizione ...

MotoGp - pagelle GP Argentina 2018 : Marc Marquez da “zero” - Cal Crutchlow e Alen Rins i migliori - male le Ducati : Una gara nella quale è successo di tutto, prima del via e, sopratutto, dopo. Pioggia, partenze rimandare, fallite, corpo a corpo all’ultimo sangue, cadute, incidenti “storici”, in poche parole un Gran Premio di Argentina che passerà agli annali. Andiamo quindi a dare le pagelle ai protagonisti di questa incredibile gara di Termas de Rio Hondo. LE pagelle CAL Crutchlow VOTO 10. Vince la quarta gara in carriera e, visto quello ...

GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP ARGENTINA 2018 Termas de Rio Hondo: lotta per la pole position. Marquez, Vinales e Zarco eroi del sabato, mentre Dovizioso e Rossi...

MotoGp - Argentina Ducati in pole - ma a sorpresa è quella di Miller : TERMAS DE RIO HONDO - Una Ducati in pole, ma è quella che nessuno si aspetta: Jack Miller, il folle e simpaticissimo australiano che brinda bevendo champagne dallo stivale, alla prima stagione con il ...

MotoGp in Argentina - acque agitate in casa Ducati : Lorenzo attacca Dovizioso : Gran Premio d'Argentina, secondo round del mondiale MotoGp. A minare l'ambiente in casa Ducati la bordata lanciata da Jorge Lorenzo al compagno di scuderia Andrea Dovizioso in un'intervista rilasciata...

MotoGp Ducati - Lorenzo : 'Dovizioso mi abbatte il morale' : TERMAS DE RIO HONDO - Alta tensione in casa Ducati. Subito dopo le prove libere sul circuito di Termas De Rio Hondo, in Argentina, Lorenzo ha parlato ai microfoni di Movistar Tv, una pay tv spagnola, ...

MotoGp - in Argentina è subito Marquez. Rossi 7° - Ducati indietro : Sul circuito di Termas de Rio Hondo, toccato da una leggera pioggia, lo spagnolo campione del mondo in carica ha chiuso in sella alla sua Honda con un gran tempo , 1'39.395, . L'unica a provare a ...

MotoGp : in Argentina il leader è Marquez - male le Ducati : Sul circuito di Termas de Rio Hondo, il campione del mondo spagnolo in 1'39''395 ha preceduto la Honda non ufficiale di Cal Crutchlow , +404, e la Ducati di Tito Rabat , +0,951, . In netto ritardo ...

MotoGp - incredibile in Ducati : rottura Dovizioso-Lorenzo : Si avvicina sempre di più il secondo appuntamento valido per il campionato di MotoGp, guai in Ducati con la rottura tra Dovizioso e Lorenzo. La tv spagnola Movistar ha infatti annunciato che domenica trasmetterà un servizio in cui Jorge Lorenzo usa parole forti nei confronti del compagno di squadra. “Durante tutta la mia carriera Andrea Dovizioso ha sempre cercato di minare il mio morale e continua a farlo come compagno di squadra, non è ...

MotoGp - Argentina : Marquez domina le libere - scintille tra i ducatisti Dovizioso e Lorenzo : TERMAS DE RIO HONDO - Disastro Ducati al termine della prima giornata di prove del gp di Argentina: Dovizioso chiude lontanissimo, ultimo di 24 piloti, a 3 secondi e mezzo dal migliore , Marquez, . ...

MotoGp - Gp Argentina FP2 : Marquez guida la doppietta Honda - naufragano le Ducati : Alle spalle del campione del mondo in carica, il compagno di marca, Cal Crutchlow . Straordinario terzo tempo per Tito Rabat che porta la Ducati del team Avintia davanti ad Andrea Iannone e Dani ...

DIRETTA MOTOGP Prove libere FP1 e FP2 live GP ARGENTINA 2018 Termas de Rio Hondo, oggi venerdì 6 aprile: cronaca e tempi delle prime due sessioni in programma in Sudamerica

Lenovo sarà partner tecnologico del Team Ducati MotoGp : Lenovo ha firmato un accordo pluriennale di sponsorizzazione con il Team Ducati che gareggia nel Campionato Mondiale di MotoGP, proseguendo nel suo intento di diventare uno dei brand più riconosciuti a livello globale. Ecco il comunicato ufficiale:A partire dalla stagione 2018, Lenovo sarà il partner tecnologico principale di Ducati a cui fornirà PC, tablet e server da utilizzare sia sui circuiti sia in sede. La partnership prevede inoltre ...

MotoGp - Dovizioso e il rinnovo con la Ducati che non arriva 'Ho le mie idee - vorrei chiudere il discorso' : TERMAS DE RIO HONDO , ARGENTINA, - Andrea Dovizioso dice sempre quello che pensa. Ma non oggi, qui in Argentina, dove tutti gli chiedono per quale diavolo di motivo - dopo la straordinaria stagione ...