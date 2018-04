Mosca | ' se Usa attaccano risponderemo'

Siria - venti di guerra<br>Mosca agli Usa : "Se attaccate - vi rispondiamo" : ...

Siria : Mosca avverte - 'se Usa attaccano risponderemo'

Onu - Usa : inchiesta su Siria - veto Mosca : 22.07 La Russia ha posto il veto alla bozza di risoluzione degli Stati Uniti per istituire un nuovo meccanismo d'inchiesta indipendente sull'uso delle armi chimiche in Siria. Il documento ha ottenuto 12 sì, 2 no (tra cui il veto di Mosca) e un'astensione (la Cina). "E'un giorno triste per il Consiglio di Sicurezza,per il regime di non proliferazione e soprattutto per la popolazione di Duma". Così l'ambasciatrice britannica al Palazzo di ...

Sanzioni Usa - passo Mosca verso de-dollarizzazione. Russia pronta a scaricare dollaro e anche euro in transazioni petrolio : Dopo l'imposizione delle Sanzioni Usa, Mosca sta lavorando a una ritorsione contro gli Stati Uniti, in particolare contro il dollaro. E' quanto emerge dalle dichiarazioni del ministro dell'Energia ...

Sanzion e dazi Usa - asse Cina-Russia contro Trump? Mosca scarica dollaro - Pechino valuta due armi finanziarie : asset finanziari sempre più ostaggio di geopolitica e commercio e, allo stesso tempo, sempre più strumenti di guerra, armi da sfoderare per sferrare attacchi contro il nemico di turno. La correlazione ...

Kremlin Report di Trump e Siria affondano borsa Mosca e rublo. Panic buying su alluminio per fattore Rusal : Il "Kremlin Report" diffuso venerdì scorso 6 aprile dal Tesoro degli Stati Uniti scatena il Panico sui mercati russi, insieme alle accuse di Donald Trump per l'appoggio dell'Iran e della Russia al ...

Sanzioni Usa e Siria - crollano il rublo e la Borsa di Mosca : Il Cremlino prepara le ritorsioni alle misure annunciate da Washington contro gli oligarchi vicini a Vladimir Putin e le loro compagnie:?ma la chiusura del mercato americano rischia di colpire duramente l’economia russa e il rublo...

Mosca a Usa : abbiamo obblighi con Siria : 17.16 Il ministro degli Esteri russo,Lavrov, mette in guardia Washington dal compiere raid militari in Siria,come ipotizzato dagli Usa dopo il presunto uso di armi chimiche nell'attacco del regime Siriano a Duma,nella Ghuta orientale. Lavrov ricorda che Mosca ha "degli obblighi nei confronti della Siria",basati "sull'accordo concluso con il legittimo governo della Repubblica Araba Siriana".E aggiunge i "nostri militari hanno già espresso i ...

Gli Usa valutano nuove sanzioni alla Russia. Soffre la Borsa di Mosca : Questa settimana alla Casa Bianca si discuterà del varo di nuovi sanzioni contro Mosca sulla Siria. Lo scrive oggi il quotidiano russo Kommersant, citando una fonte anonima, vicina al Dipartimento di Stato Usa. A presentare le possibili nuove misure punitive sarà, secondo la fonte, John Bolton, "il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, noto per le sue posizioni radicali".A parlare di possibili nuove ...

Siria : missili su aeroporto militare. Sana : 'Sono americani'. Mosca accusa Israele : Almeno 12 militari, tra cui soldati iraniani, sono stati uccisi nei raid missilistici compiuti nella notte contro una base aerea ad Homs, nella Siria centrale, e da alcune fonti attribuito a Israele. ...

Missili su una basa militare siriana. Mosca accusa Israele : Un aeroporto militare siriano nella provincia di Homs, noto come base T4, posto a circa 100 km a nord di Damasco, è stato colpito all'alba da un lancio di Missili. La tv siriana ha riportato le testimonianze di alcuni civili che hanno parlato di potenti esplosioni. Subito si è pensato ad una ritorsione americana dopo la strage di ieri a Douma, dove sono morte almeno 100 persone, tra cui donne e bambini.Il governo di Damasco ha poi accusato ...

Attacco base Siria - Mosca accusa Israele : 9.40 La Russia punta il dito contro Israele per l'Attacco missilistico alla base aerea Siriana T-4, nella provincia di Homs, a seguito del quale sarebbero morte 14 persone, tra cui militari iraniani. Secondo il ministero della Difesa di Mosca sono stati due F-15 dello Stato ebraico a colpire la base, lanciando dallo spazio aereo libanese 8 missili, di cui 5 sono stati intercettati dalla contraerea Siriana.