Mosca | ' Abbatteremo i missili americani' ; Trump | ' Si tengano pronti a farlo'

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Dai tempi della Guerra Fredda i rapporti tra Stati Uniti e Russia non sono mai stati così tesi VIDEO. Probabilmente l'unica circostanza in cui le due superpotenze minacciarono un reciproco lancio dirisale alla Crisi di Cuba del 1962. Ora Donaldpromette di 'punire' il presidente siriano, Bashar al-Assad. Per Washington, Damasco è colpevole del presunto attacco chimico che avrebbe ucciso oltre un centinaio di civili a Douma e per arrivare a questa conclusione non ha bisogno del parere delle Nazioni Unite. Tutto ciò, nonostante russi e siriani neghino l'accaduto e si rendano disponibili ad un'ispezione internazionale, a patto che sia 'neutrale'. Era gia' accaduto lo scorso anno, nella circostanza gli USA lanciarono 59Tomahawk su una base siriana: in realta' fu più un'azione dimostrativa che un effettivo attacco, anche se ci furono vittime. Stavolta però ...