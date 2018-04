Morte Astori | le ultime | “ecco una possibile soluzione sulle cause del decesso”

Morte Davide Astori : ecco la sindrome che potrebbe averlo ucciso : Dall’Irccs Policlinico San Donato di Milano giunge una possibile soluzione in merito al mistero della Morte di Davide Astori. Il giocatore infatti, Capitano della Fiorentina e apparentemente in ottima salute, era stato trovato morto nella sua stanza di albergo. Il decesso è avvenuto nella notte: il giovane è deceduto probabilmente nel sonno a causa di una bradiaritmia, come ha poi confermato l’autopsia. Tuttavia, prima di allora, ...

La sindrome di Brugada - la probabile causa della Morte di Astori : Una delle possibili cause della morte di Davide Astori potrebbe avere il nome de 'la sindrome di Brugada'. Si tratta di una patologia rara del cuore che può causare morte improvvisa soprattutto in età ...

Davide Astori - dopo la sua Morte la Fiorentina vola : sei vittorie di fila. Stefano Pioli : 'Giochiamo per lui' : dopo lamorte di Davide Astori , capitano della Fiorentina e guida per la squadra fuori dal campo, non era una follia aspettarsi che la squadra potesse faticare a trovare un nuovo equilibrio. Invece la ...

Morte Astori - il gesto da brividi di calciatori e tifosi [VIDEO] : Morte Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto tutti, la Fiorentina ha avuto la forza di andare avanti e di compattarsi, nelle ultime giornate sono arrivati risultati incredibili che hanno rilanciato la squadra in zona Europa League. In particolar modo entusiasmante la vittoria sul campo della Roma. Nelle ultime ore sta circolando un video che ha fatto impazzire il web, tifosi e calciatori uniti nel ricordo di Davide Astori, cori ...

Morte Astori - il clamoroso retroscena di Sabatini : “Davide ce l’aveva con me” : Morte Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto tutti, la Fiorentina ha avuto la forza di reagire, una serie di risultati utili incredibili per la squadra di Pioli. Nel frattempo Walter Sabatini svela un clamoroso retroscena a Il Romanista: “quando seppe che lo voleva la Roma – spiega – non ebbe dubbi e la cosa si concluse in un attimo. Era felicissimo quel giorno, tra l’altro avrebbe ritrovato il suo amico e compagno ...

Morte Astori - la vittoria della Fiorentina contro la Roma è tutta per Davide : Morte Astori, la Fiorentina ha conquistato un’altra vittoria, successo in trasferta e momento veramente straordinario. Tre punti per Davide, ecco le parole di Simeone a Sky Sport: “La nostra forza è dare tutto ogni partita. Il gruppo è unito, corriamo uno per l’altro. Sono molto orgoglioso. Come nasce questa serie di vittorie? Davide, solo questo. Quello che è successo ci ha portato a stare più uniti, è stato la nostra forza. Devo ...

Morte Astori - Saponara shock : “ecco cosa ho sentito dalla mia stanza” : Morte Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto tutti, non solo i calciatori della Fiorentina ma tutto il mondo del calcio. Un grande amico del difensore era Riccardo Saponara, ecco le parole del calciatore viola sulle colonne di SportWeek: “Davide non veniva giù per la colazione. Sono andati a chiamarlo, non rispondeva, hanno aperto la porta e lo hanno trovato disteso nel letto come se dormisse. dalla mia camera ho sentito ...

Morte Astori - Pezzella da brividi : “vi racconto un episodio” : MORTA Astori, Pezzella DA brividi, IL racconto – La Morte di Davide Astori ha sconvolto tutti ma principalmente i compagni di squadra, lunga ed emozionante intervista rilasciata a TuttoSport da parte di German Pezzella: “l’assenza di Davide si sente ogni giorno di più ma non possiamo mollare, vanificheremmo tutto quanto lui ha fatto e ci ha lasciato. Dopo i ko con Samp e Verona vivemmo un momento difficile, l’ambiente era teso. ...

Morte Astori - Udinese-Fiorentina : il ricordo di Antognoni : Morte Astori – Si sta giocando Udinese-Fiorentina, gara nel ricordo del difensore. “Astori non manca solo a Pioli e ai suoi compagni ma anche a tutti noi dirigenti. Ci ha insegnato qualcosa di positivo, anche se non c’e’ fisicamente, il suo profilo professionale e’ sempre presente tra noi. Davide in questi anni ci ha lasciato un grande messaggio, era una persona diversa dagli altri, era un capitano diverso da ...

Morte Astori - Udinese e Fiorentina : tutti in piedi al minuto 13 ma il gioco non si ferma [VIDEO] : Morte Astori – Udinese e Fiorentina sono in campo per il recupero del campionato di Serie A, turno rinviato dopo la Morte del difensore viola Davide Astori. Brividi al minuto numero 13, tutti nel ricordo del calciatore, grandi applausi da parte del pubblico ma il gioco non si è fermato, sul maxi schermo è comparsa anche la foto di Astori. Partita emozionante, tutti nel ricordo dello sfortunato calciatore. 13eme minute ...

Morte Astori - Udinese-Fiorentina : il messaggio da brividi di Saponara [FOTO] : Morte Astori – Si gioca la giornata del campionato di Serie A, in campo Udinese e Fiorentina, match da brividi dopo la Morte del calciatore viola Astori, si ritorna ad Udine dopo la tragedia che ha sconvolto tutto il mondo del calcio. Prima del match messaggio da brividi da parte dell’amico Saponara: “Partiamo per Udine, sì, proprio Udine. Chissà come vivremo questa trasferta, cosa penseremo, cosa sentiremo. Ciò che è certo è ...

Morte Astori - la commovente decisione di Udinese e Fiorentina per la gara di campionato : 1/9 AFP/LaPresse ...

Fiorentina - ritorno a Udinese a un mese dalla Morte di Davide Astori : 29 giorni dopo quel maledetto 4 marzo, quando il capitano Davide Astori fu trovato morto nella camera dell'albergo "Là di Moret", la Fiorentina è tornata a Udine per disputare il recupero della ...

Morte Astori - la Fiorentina torna a Udine un mese dopo la tragedia : A quasi un mese dal 4 marzo, quando il capitano Davide Astori è morto in una camera di albergo durante la trasferta di Udine, la Fiorentina torna adesso in Friuli proprio per disputare il recupero di ...