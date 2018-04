Morbillo | 15 casi al Garibaldi di Catania | 2 pazienti a rischio

Morbillo : 15 casi al Garibaldi di Catania - due pazienti a rischio : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - Sono 15 in tutto, in questo momento, i pazienti affetti da Morbillo e ricoverati all'ospedale Garibaldi di Catania, dove la scorsa settimana un bimbo di 10 mesi è morto per complicanze legate alla malattia. Due di loro, ha reso noto ieri l'assessore regionale alla Salu

Morbillo - Ricciardi(Iss) : “Casi record in Italia - 1 morto ogni 1000 persone” : La letteratura scientifica generale “indica una percentuale di un decesso per ogni circa 3.000 casi registrati di Morbillo, ma in Italia, nell’ultimo periodo, stiamo invece registrando una media di un decesso ogni mille casi: questo rappresenta un record mondiale in termini di casistica”. Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, a margine della presentazione del progetto ...

Morbillo - Ricciardi (ISS) : in Italia record di decessi - uno ogni mille casi : “Normalmente, ogni tremila casi di Morbillo c’è un morto, invece in Italia stiamo avendo addirittura un decesso ogni mille, un record mondiale dal punto di vista della casistica“: lo ha dichiarato Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, a margine della presentazione a Roma del progetto “Abbiamo i numeri giusti”. “Probabilmente ciò è dovuto ad un combinato di aggressività del virus ...

Vaccini - casi di Morbillo in Sicilia : per Ricciardi (ISS) c’è un “problema acuto” : “In Sicilia non c’è un’emergenza morbillo, ma un problema acuto“, spiega Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità), in occasione della presentazione a Roma del progetto ‘Abbiamo i numeri giusti’, in riferimento ai recenti casi di morbillo registrati in Sicilia. “Quello che ci sconvolge è che ogni 3 mila casi di morbillo c’è un decesso. In Italia siamo arrivati, per un ...

Catania : casi Morbillo - assessore Sicilia convoca tavolo tecnico : Palermo, 7 apr. (AdnKronos) - Si riunirà martedì prossimo a Palermo il tavolo tecnico convocato dall’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, per discutere dei casi di morbillo nell'Isola, dopo le recenti morti a Catania di un bimbo di 10 mesi e una 25enne. Al vertice parteciper

Catania : casi Morbillo - assessore Sicilia convoca tavolo tecnico : Palermo, 7 apr. (AdnKronos) – Si riunirà martedì prossimo a Palermo il tavolo tecnico convocato dall’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, per discutere dei casi di morbillo nell’Isola, dopo le recenti morti a Catania di un bimbo di 10 mesi e una 25enne. Al vertice parteciperanno tutti i soggetti che, per i diversi aspetti specialistici, sono interessati alla materia. Oltre ai responsabili del servizio ...

Bimbo di 10 mesi muore di Morbillo a Catania : in Italia 411 casi e 3 morti dall’inizio dell’anno : Un bambino di 10 mesi è morto in un ospedale catanese per complicanze legate al morbillo: il piccolo era ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale di Acireale finché, nel pomeriggio di due giorni fa, le condizioni respiratorie e cardiocircolatorie si sono aggravate tanto da richiedere la necessità di un ricovero in Rianimazione. Il Bimbo già sofferente per un difetto cardiaco era stato ricoverato dal 3 al 16 marzo scorsi per una ...

Morbillo - tra gennaio e febbraio in Italia 411 casi e 2 decessi : Roma, 6 apr. , askanews, Dal 1 gennaio al 28 febbraio 2018, 16 Regioni hanno segnalato al Sistema nazionale di sorveglianza integrata Morbillo e rosolia 411 casi di Morbillo, inclusi 2 decessi. Oltre ...

Morbillo - ISS : 411 casi e 2 decessi nei primi due mesi del 2018 : Il Morbillo e l’influenza “sono malattie considerate benevole ma in realta’ non lo sono perche’ su grandi masse di popolazione causano ogni anno migliaia di casi e tanti morti: solo nei primi due mesi del 2018, in Italia si sono gia’ registrati due decessi“: lo ha dichiarato il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Walter Ricciardi, in riferimento al caso del bambolotto che si cura dalla malattia ...

Morbillo - oltre 5mila casi in un anno : 7 morti dal 2017 - : La maggior parte dei casi in Piemonte, Lazio, Lombardia, Toscana, Abruzzo, Veneto e Sicilia. E' stato l'incremento dei casi nei primi mesi dello scorso anno a indurre il ministero della Salute a ...

Casi di Morbillo in Messico : collegati ad italiani : Registrati Casi di morbillo in Messico: le autorità hanno reso noto che “il Sistema Nazionale di Sorveglianza Epidemiologica (SINAVE) ha identificato a Città del Messico, tre Casi. Il primo corrisponde a una donna di 39 anni di origine italiana, residente della Delegazione Benito Juarez; il secondo a un bambino di eta’ inferiore ad un anno, il figlio della donna di 39 anni, e il terzo caso corrisponde a una donna di 48 anni, che si ...

Allarme Morbillo - epidemia in corso in Romania e Italia : un morto ogni 80 casi - troppi non vaccinati : Nel 2017 in Europa il Morbillo ha ucciso 30 persone e ne ha colpite 14.451, circa il 400% in più rispetto all’anno precedente, quando furono registrati 4.643 casi. I Paesi dove l’epidemia si è manifestata più violentemente sono stati Romania (5560) e Italia (5004). A sostegno dei dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sui crescenti casi di Morbillo in Italia, ecco la riflessione degli specialisti infettivologi ...

Allarme degli infettivologi : "Morbillo sempre più temibile - un morto ogni 80 casi" : Nel 2017 in Italia 30 persone sono state uccise dal morbillo e altre 14.451 ne sono state colpite, circa il 400% in più rispetto all’anno precedente, quando furono registrati 4.643 casi. I Paesi dove l’epidemia si è...

Infettivologi : Morbillo sempre più temibile. Un morto ogni 80 casi : Roma, 6 mar. , askanews, Nel 2017 in Italia il morbillo ha ucciso 30 persone e ne ha colpite 14.451, circa il 400% in più rispetto all'anno precedente, quando furono registrati 4.643 casi. I Paesi ...