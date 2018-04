Monza | maestra violenta | il racconto di un genitore | ' Mia figlia non voleva più andare a

Monza - maestra ai domiciliari per maltrattamenti : Una donna di 45 anni, maestra in una scuola materna di Varedo, in provincia di Monza, è stata arrestata questa mattina al termine di una delicata indagini su percosse e maltrattamenti avvenuti all’interno della classe.La maestra, finita ai domiciliari nella propria abitazione, è accusata dalla Procura di Monza di aver aggredito verbalmente e fisicamente diversi bambini della sua classe, tutti di età compresa tra i 4 e i 6 anni.A far partire le ...

