Montagna | assessore Bottacin | sostegno a ' zona franca' per Belluno e Sondrio 2

Montagna : assessore Bottacin - sostegno a 'zona franca' per Belluno e Sondrio : Venezia, 11 apr.(AdnKronos) - Anche l’ assessore regionale alla specificità di Belluno Gianpaolo Bottacin entra nel dibattito rilanciato nei giorni scorsi in Trentino sulla creazione di zone franche come antidoto al processo di spopolamento della Montagna e lo fa stimolando sul tema i neoparlamentari

Montagna : assessore Bottacin - sostegno a ‘zona franca’ per Belluno e Sondrio : Venezia, 11 apr.(AdnKronos) – Anche l’assessore regionale alla specificità di Belluno Gianpaolo Bottacin entra nel dibattito rilanciato nei giorni scorsi in Trentino sulla creazione di zone franche come antidoto al processo di spopolamento della Montagna e lo fa stimolando sul tema i neoparlamentari affinché si persegua tale proposta anche per quanto riguarda Belluno e Sondrio. ‘Portare avanti la zona franca per Belluno e ...