Mondiale F1 2018 | F1 Review | 25 anni fa a Donington il capolavoro di Ayrton Senna

La spesa Mondiale IT raggiungerà i $3 - 7 trilioni entro il 2018 : Tutto ciò ha il potere di causare rapidi cambiamenti nell'economia dell'IT. Trend spesa mondiale IT : il software Nonostante le volatilità valutarie diffuse, il mercato del software aziendale è ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Ilaria Cusinato scatenata sui 400m misti : terza italiana all-time - quarto tempo Mondiale! : Ilaria Cusinato si è letteralmente scatenata ai Campionati Italiani 2018 di Nuoto iniziati oggi a Riccione. L’azzurra, infatti, ha dominato i 400m misti siglando uno sbalorditivo 4:37.14: si tratta del terzo crono di tutti i tempi in Italia (meglio di lei solo Alessia Filippi in 4:34.34 e Stefania Pirozzi in 4:36.75), quarto tempo mondiale stagionale (al comando la nipponica Yui Ohashi con il super 4:30.82 firmato ai Campionati ...

F1 - Mondiale 2018 : alti e bassi tra qualifiche e gara - sarà un campionato dipendente dalle gomme : Sono passati solamente due Gran Premi di questo Mondiale di Formula Uno 2018, ma sono già stati sufficienti per farci porre una domanda. Ci avviamo verso il campionato meno prevedibile degli ultimi anni? No, non stiamo parlando del duello tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton e su chi sia favorito, quanto per la disparità di livello che, soprattutto le loro monoposto, hanno messo in mostra tra Australia e Bahrein. Quando tutto sembrava già ...

F1 - Mondiale 2018 : alti e bassi tra qualifiche e gara - sarà un campionato impronosticabile? : Sono passati solamente due Gran Premi di questo Mondiale di Formula Uno 2018, ma sono già stati sufficienti per farci porre una domanda. Ci avviamo verso il campionato meno prevedibile degli ultimi anni? No, non stiamo parlando del duello tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton e su chi sia favorito, quanto per la disparità di livello che, soprattutto le loro monoposto, hanno messo in mostra tra Australia e Bahrein. Quando tutto sembrava già ...

Mondiale 2018 - Ibrahimovic : 'La FIFA non può impedirmi di andarci' : Quest'ultima si è detta disponibile a rescindere il contratto nel caso l'attaccante volesse partecipare alla Coppa del Mondo, ma a fare chiarimento sulla vicenda ci ha pensato lo stesso Ibra in prima ...

MotoMondiale 2018 - Italia formidabile. Che avvio in Moto2 e Moto3. Giovani e veterani - piovono podi e vittorie : Tutti o quasi staranno parlando del “fattaccio”, dell’incidente tra Valentino Rossi e Marc Marquez, nel corso della gara di MotoGP, sul tracciato di Termas de Rio Hondo (Argentina). Tuttavia, la domenica, su due ruote, sudamericana non si è limitata solo a ciò e l’Italia ha modo di sorridere per i risultati ottenuti nelle altre due classi del Motomondiale, in questo secondo round iridato del 2018. Dopo i riscontri ...

Motocross - Mondiale 2018 : Tony Cairoli dovrà superarsi per avere la meglio di Jeffrey Herlings in questa stagione : Se Tony Cairoli vorrà davvero puntare al suo decimo titolo iridato dovrà davvero disputare la migliore stagione della sua carriera in questo Mondiale MXGP 2018. Il fuoriclasse nato a Patti, infatti, sa che, mai come quest’anno, se la dovrà vedere con un rivale quanto mai temibile: l’olandese Jeffrey Herlings. I punti di distacco in classifica generale, per ora, sono solamente 10, ma dopo quattro appuntamenti di questo campionato ...

MotoGP - Mondiale 2018 : tra i due litiganti…gode Andrea Dovizioso. Il forlivese guadagna terreno e supera lo scoglio argentino : Tra i due litiganti, il terzo gode. E’ il caso di Andrea Dovizioso, dopo il sesto posto ottenuto nel GP d’Argentina 2018, seconda prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro italiano, in sella alla sua Ducati, ha sofferto davvero tanto, nel corso della gara sudamericana, le difficoltà di percorrenza in curva della propria moto e su un asfalto umido, tendente all’asciutto, il feeling con l’avantreno era decisamente sotto il ...

F1 - Mondiale 2018 : Sebastian Vettel infila la doppietta e ora tutta la pressione passa sulle spalle di Lewis Hamilton : La vittoria di Sebastian Vettel nel Gran Premio del Bahrein 2018 passerà alla storia della Formula Uno. Non c’è dubbio. Quello che ieri a Sakhir ha messo in scena il pilota nato ad Heppenheim è stato un vero e proprio capolavoro. La gestione delle gomme che ha dovuto effettuare (39 giri sulle Soft, un numero letteralmente impressionante) non gli ha impedito di vincere ed infilare una doppietta in avvio di campionato che in casa Ferrari non ...

F1 - Mondiale 2018 : Sebastian Vettel infila la doppietta e ora tutta la pressione passa sulle spalle di Lewis Hamilton : La vittoria di Sebastian Vettel nel Gran Premio del Bahrein 2018 passerà alla storia della Formula Uno. Non c’è dubbio. Quello che ieri a Sakhir ha messo in scena il pilota nato ad Heppenheim è stato un vero e proprio capolavoro. La gestione delle gomme che ha dovuto effettuare (39 giri sulle Soft, un numero letteralmente impressionante) non gli ha impedito di vincere e, anzi, ha infilato una doppietta in avvio di campionato che in casa ...

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori Gp Bahrain 2018. Vettel primo - Bottas sale! : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Bahrain 2018 a Sakhir: Vettel e la Ferrari al comando, ma attenti a Hamilton e alla Mercedes(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 21:21:00 GMT)

Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti - Gp Argentina 2018 : Crutchlow primo - Dovizioso insegue - Marquez penalizzato : Classifica MotoGp, il Mondiale Piloti dopo il Gp Argentina 2018 a Termas de Rio Hondo: Cal Crutchlow vince e si porta in testa precedendo Dovizioso e Zarco, senza punti Valentino Rossi(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 21:15:00 GMT)

CLASSIFICA MOTOGP / Mondiale Piloti - Gp Argentina 2018 : Crutchlow nuovo leader davanti a Dovizioso! : CLASSIFICA MOTOGP, il Mondiale Piloti dopo il Gp Argentina 2018 a Termas de Rio Hondo: Cal Crutchlow vince e si porta in testa precedendo Dovizioso e Marquez, senza punti Valentino Rossi(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 20:56:00 GMT)

Classifica Mondiale Moto2 2018 : tre italiani in testa dopo il GP di Argentina! Mattia Pasini guida su Lorenzo Baldassarri e Francesco Bagnaia : Grande Italia in Moto2! dopo i primi due Gran Premi della stagione troviamo tre italiani nelle prime tre posizioni della Classifica del Mondiale. Mattia Pasini, grazie alla vittoria odierna nel GP di Argentina, sale al comando con cinque punti di vantaggio su Lorenzo Baldassarri, che diventa secondo e sei su Francesco Bagnaia, che scende invece in terza posizione. Alle loro spalle troviamo poi lo spagnolo Xavi Vierge e il portoghese Miguel ...