Monchi | ' Di Francesco | 3-4-3 mossa da grande' Strootman | ' Obiettivo finale Sfruttata

Roma - Monchi esalta Di Francesco : 'Scelta modulo da grande tecnico' : Roma - ' La Roma è stata superiore al Barcellona, e la vittoria di ieri è stata anche quella di Eusebio Di Francesco' . Monchi non ha dubbi, il successo per 3-0 sul Barcellona e la conquista dello ...

Monchi esalta Di Francesco : 'La Roma è stata superiore al Barcellona, e la vittoria di ieri è stata anche quella di Eusebio Di Francesco'. Monchi non ha dubbi, il successo per 3-0 sul Barcellona e la conquista dello storico pass ...

Champions - impresa Roma. Monchi : “E’ la vittoria di Di Francesco” : Serata leggendaria per la Roma: dopo il 4-1 del Camp Nou a favore del Barcellona, i giallorossi sono riusciti a ribaltare il risultato vincendo per 3 a 0 il ritorno dei quarti di Champions e approdando alle semifinali. Monchi soddisfatto: “è la vittoria di Di Francesco. Ora possiamo sognare, dobbiamo avere fiducia in noi” L'articolo Champions, impresa Roma. Monchi: “E’ la vittoria di Di Francesco” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Barcellona-Roma - quando Di Francesco eliminò Valverde conquistando Monchi : È chiaro che Iniesta, Messi e Suarez hanno pochi rivali al mondo ma anche 18 mesi fa, per una banda di debuttanti, i vari Muniain, Iñaki Williams e Aduriz sembravano una montagna impossibile ...

Roma - Alisson/ Monchi e Di Francesco lo blindano - ma gli occhi del calciomercato sono su di lui : Roma, Alisson: il portiere continua ad essere involontariamente al centro del calciomercato anche se Eusebio Di Francesco e Monchi lo blindano. Intanto incombe la sfida contro il Barcellona.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:08:00 GMT)

Roma - Monchi : 'Alisson sicurezza - Di Francesco mi ricorda Emery' : In un'intervista sul Mundo Deportivo - quotidiano spagnolo - Monchi ha parlato così del mondo-Roma. "Alisson è la nostra sicurezza" L'anno scorso era una riserva, quest'anno è impossibile farne a ...

Monchi : 'Sfavoriti col Barcellona? In Champions possiamo sognare. Su Di Francesco e Alisson...' : In cosa vede migliorato Messi anno dopo anno? L'altro giorno lui stesso ha detto di essere migliorato nel modo di comprendere il calcio come uno sport più collettivo e che dovrebbe far in modo di far ...

ROMA - Monchi E DI FRANCESCO/ Mangiante svela : "Se non si qualifica in Champions League sarà esonerato" : ROMA, Di FRANCESCO, MONCHI incontro Pallotta e fa da garante: avanti con il tecnico abruzzese. Il direttore sportivo giallorosso ha visto il patron, garantendo per l’ex Sassuolo(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 16:01:00 GMT)

Totti sullo Scudetto/ "Spero vinca il Napoli e non la Juventus. Monchi da Pallotta - ma non per Di Francesco" : Totti sullo Scudetto, il dirigente della Roma ammette di tifare Napoli nella corsa a due contro la Juventus perché altrimenti le cose diventerebbero troppo monotone.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 18:10:00 GMT)

Totti : 'Di Francesco? Monchi a Boston per parlare di altro' : ROMA - ' Speravo tutte queste difficoltà non ci fossero ma ci rialzeremo '. Francesco Totti , nuovo ambasciatore degli Laureus Awards , ha parlato da Montecarlo del momento difficile che sta ...

Roma - Monchi ‘replica’ a Spalletti e svela il futuro di Di Francesco : Poco prima del fischio d’inizio di Udinese-Roma, Monchi è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’ commentando così le parole di Spalletti sui giallorossi: “Ho perso tre secondi a dir la verità, io ho un grande rispetto per Luciano, sono stato con lui un mese e mezzo e ora penso al mio allenatore, ai miei giocatori, questo è un momento importante della stagione e dobbiamo pensare al campo”. Sulle ambizioni della ...

Monchi : 'Spalletti? Non perdo tempo per lui. Di Francesco resta? Guardiamo al presente. L'Udinese ha 4-5 talenti...' : Intervenuto ai microfoni di Premium Sport il direttore sportivo della Roma , Monchi , ha parlato del momento giallorosso e delle prossime mosse di mercato partendo però dalle parole dell'ex allenaotre, Luciano Spalletti Le parole di ...

Roma - Monchi : "Di Francesco non è in discussione" : Il d.s. giallorosso a Premium Sport: "Siamo convinti al 100% del nostro allenatore. Mercato? Meglio che sia finito"

Roma - Monchi : 'Di Francesco mai in discussione. Dzeko? Sarebbe andato via se avesse voluto' : Mercato chiuso, concentrazione adesso rivolta al campionato, dove la Roma non vince dal lontano sedici dicembre. Un periodo lungo e complicato per i giallorossi, costretti a fare i conti non solo con ...