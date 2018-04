Milena Gabanelli | inchiesta sui sex toys | ecco quelli che causano tumori

liberoquotidiano

: Sempre più imprese e negozi chiudono, ma chi sta uccidendo il Made in Italy? Tra i maggiori responsabili il commerc… - carlaruocco1 : Sempre più imprese e negozi chiudono, ma chi sta uccidendo il Made in Italy? Tra i maggiori responsabili il commerc… - Corriere : Magistrati e politica: l’architrave del potere - Libero_official : Lo fate spesso? È una vostra abitudine? Bene, cambiatela subito: la terrificante scoperta di Milena Gabanelli -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Il giro d'affari globale, nel 2017, è stato di oltre 18 miliardi di euro e in Italia il loro fatturato è cresciuto del 6% in un anno. Sono i sex, utilizzati sopratutto dalle donne tra i 20 e i 45 anni (il 40% dei consumatori totali). Il mercato è in forte crescita anche grazie agli store online