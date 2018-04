Milano sanità choc | tangenti al Pini e al Galeazzi | 4 primari ai domiciliari

Blastingnews

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Una nuova inchiesta scuote il sistema sanitario lombardo. Stavolta sono finiti aiquattrodi due ospedali milanesi iled iled un direttore sanitario. Un imprenditore, Tommaso Brenicci, invece, è finito in manette: è l'amministratore di cinque societa' che operano nel settore delle apparecchiature ortopediche ed elettromedicali. Per tutti l'accusa è di corruzione. Risulta indagato anche un Gustavo Cioppa, magistrato oggi in pensione che, durante la giunta Maroni, si occupava proprio di legalita'. Per lui è stato ipotizzato, dai procuratori aggiunti Eugenio Fusco e Maria Letizia Mannella, il reato di favoreggiamento e abuso d'ufficio. L’inchiesta che ha fatto scattare le ordinanze di custodia cautelare è nata dall'indagine che, l'anno scorso, ha portato in carcere Norberto Confalonieri,o del dell'Istituto ortopedico Gaetano, da ...