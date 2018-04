Milano - la fanfara a cavallo della polizia sfila in centro : Milano, 11 apr. (AdnKronos) - sfilata della fanfara a cavallo della polizia di Stato per le vie del centro a Milano. In occasione delle celebrazioni del 166esimo anniversario della polizia, lo storico reparto è intervenuto per la prima volta nel capoluogo lombardo. Diciannove gli elementi presenti,