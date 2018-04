Milano il 19 aprile si presenta il libro ' Lingua di Cane'

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Saipem a +3 - 1% - Telecom Italia a -3 - 2% (11 aprile 2018) : Borsa Italia na news . oggi per Piazza Affari non ci sono molti dati macroeconomici. Atteso però un discorso di Mario Draghi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 15:44:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Saipem a +2 - 8% - Fca a -0 - 7% - 11 aprile 2018 - : BORSA ITALIANA news . OGGI per Piazza Affari non ci sono molti dati macroeconomici. Atteso però un discorso di Mario Draghi.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Saipem a +2 - 8% - Fca a -0 - 7% (11 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news . OGGI per Piazza Affari non ci sono molti dati macroeconomici. Atteso però un discorso di Mario Draghi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 10:44:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende Draghi (11 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news . OGGI per Piazza Affari non ci sono molti dati macroeconomici. Atteso però un discorso di Mario Draghi . Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 03:16:00 GMT)

Presentazione del libro ''Il Boss'' - Milano - 16 Aprile : Questa è una storia in cui il confine tra crimine e mondo legale può finire per confondersi, fino a non essere più visibile." Ingresso libero fino a esaurimento posti! Facebook Twitter Google Mail ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 52% - Telecom Italia a +3% (10 aprile 2018) : BORSA Italia NA news . OGGI per Piazza Affari non ci sono particolari dati macroeconomici. Importante verificare se chiuderà sopra quota 23.000. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 17:41:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Telecom Italia a +3 - 1% - Banco Bpm a -1 - 7% (10 aprile 2018) : Borsa Italia na news . oggi per Piazza Affari non ci sono particolari dati macroeconomici. Importante verificare se chiuderà sopra quota 23.000. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 15:49:00 GMT)

Ultimi biglietti per i concerti di Lana Del Rey a Milano e Roma l’11 e 13 aprile : prezzi e settori disponibili su TicketOne : Con i brani del suo ultimo album in studio Lust For Life e i successi della sua ormai ultradecennale carriera, i concerti di Lana Del Rey a Milano e Roma porteranno in scena tutto l'universo cantautorale di questa popstar dallo stile retrò e dalle melodie sognanti, oggi tra le interpreti e autrici più raffinate del panorama pop americano. Con il nuovo tour internazionale l'ex modella e oggi affermata cantautrice e musicista arriva nel nostro ...