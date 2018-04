Milano Design Week Quattro highlight

Fuorisalone 2018 - a Milano debutta il Bovisa Design District : Milano, 7 apr. , askanews, Con la Milan Design Week 2018 prende vita il Bovisa Design District, il distretto milanese dedicato all'innovazione, alla tecnologia e alla creatività. In occasione del ...

Juve protagonista alla Milano Design Week : i dettagli : Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito del club bianconero: ' Design e sport saranno protagonisti della mostra collettiva U-JOINTS, organizzata nell'ambito della Milano Design Week 2018 , 17-...

Milano Design Week - Nuove sedute ispirate alla C4 Cactus : Dall'incontro tra Bertone Design e Citroën è nata una nuova collezione di sedute, che sarà esposta alla Milano Design Week (BASE Milano, via Bergognone 34), dal 17 al 22 aprile. Caratteristiche. Si tratta di un pouf, una poltrona e un divano ispirati agli Airbump, ai fanali e ai sedili della C4 Cactus (oggetto di un recente restyling), che seguono idealmente la filosofia del Feel Good, adottando linee morbide, sinuose e piacevoli al tatto, ...

Tornano Miart e Design Milano "caput mundi" sfida i record del 2017 : L'anno scorso hanno raccolto insieme oltre 550mila visitatori in città nel mese di aprile, turisti in arrivo da tutto il globo. Dal 13 al 15 torna Miart, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea, edizione numero 23. Come in una staffetta, dal 17 al 22 aprile il testimone passa al Salone del Mobile e al suo fuorisalone con installazioni, mostre ed eventi sparsi tra i distretti del Design, da Brera a zona Tortona, 5Vie, Lambrate, ...

Milano Design Week 2018 : in mostra la storia di Mario Gottardi architetto e designer : In occasione della Milano Design Week 2018 lo spazio IDEA4MI ospita la mostra La grammatica della linea. Mario Gottardi architetto e Designer, un omaggio all’opera e alla storia di Mario Gottardi, voluto dal figlio Giorgio e curato da Caterina Corni, con l’art direction dell’architetto Paola Maria Gianotti. Insieme a foto, bozzetti e testimonianze d’epoca della vasta produzione di Gottardi, la mostra sarà anche l’occasione per riattualizzare il ...

Dai film al design - Milano apre una finestra sulla creatività del mondo : 'L'Africa influisce solo l'1% nello sviluppo della information technology nel mondo', osserva Amadou Daffe, Ceo e co-fondatore di Gebeya IT Academy, centro pan-africano , con sede ad Addis Abeba, per ...

I Digital Design Days brillano alla Milano Digital Week : La sessione di apertura e questa sessione saranno trasmesse in streaming sui social di Digital Design Days. I workshop saranno ben 10, per soddisfare la richiesta formativa particolarmente elevata. ...

Alla Triennale di Milano arrivano le biciclette che sposano artigianato e design : * Il tuo indirizzo email non sarà visualizzato Leggi anche 16 giugno 2015 George, fatti in là: piccoli Royal Baby crescono Sono loro i protagonisti del 2015, i piccoli reali d'Europa e del mondo, al ...

L'Innovation Design District di Milano progetta il futuro comune : "Il rapporto tra Mondadori e il mondo del Design è un rapporto ormai di vecchia data - ha spiegato Carlo Mandelli, direttore generale Periodici Italia del Gruppo Mondadori - nato più di 90 anni fa ...

Sarà il momento clou della Milano Digital Week il DIGITAL DESIGN DAYS 2018 : ... regista; Kudo Takashi , Communication Director in TeamLab, un collettivo interdisciplinare di artisti e ultra-tecnologi la cui pratica collaborativa cerca di navigare la confluenza tra arte, scienza,...

I Digital Design Days alla Digital Week di Milano - : ... regista; Takuya Takei , Asia Director in TeamLab, un collettivo interdisciplinare di artisti e ultra-tecnologi la cui pratica collaborativa cerca di navigare la confluenza tra arte, scienza, ...