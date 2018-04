Milan | pronta una rivoluzione? Possibili tre cessioni ' eccellenti'

Nexi : Milano pronta a pagamenti digitali : Milano, 18 mar. (AdnKronos) - Si è concluso “Cash Milano hack”, un concorso di idee che ha visto impegnati giorno e notte per 26 ore, 70 giovani. Una maratona per pensare nuove applicazioni che possano rendere Milano una città libera dal contante. Piena soddisfazione da parte di Nexi, organizzatore

Nexi : Milano pronta a pagamenti digitali : Milano, 18 mar. (AdnKronos) – Si è concluso ‘Cash Milano hack”, un concorso di idee che ha visto impegnati giorno e notte per 26 ore, 70 giovani. Una maratona per pensare nuove applicazioni che possano rendere Milano una città libera dal contante. Piena soddisfazione da parte di Nexi, organizzatore dell’evento insieme con CariploFactory e Codemotion, che all’interno dell’ambito della Milano Digital Week, ...

Ema : Fontana - partita non ancora chiusa - Milano ha sede pronta : Milano, 15 mar. (AdnKronos) – “Non dobbiamo considerare chiusa la partita su Ema. Dobbiamo insistere in ogni sede possibile, e con una dovuta pressione politica da parte del governo, per non lasciare nulla di intentato”. Lo afferma il neo eletto presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.“Trovo singolare che Milano abbia una sede già pronta, e prestigiosa, come Palazzo Pirelli, eppure ci si intestardisca ad ...

Borse - nessuna tensione : Milano va benone. E Confindustria pronta a collaborare - chiunque ci sia : nessuna apocalisse sui mercati dopo il terremoto elettorale del 4 marzo. Da Bruxelles i vertici comunitari ostentano ottimismo in attesa delle mosse del Quirinale. Segnali di dialogo dal mondo delle ...

Difesa Milan pronta a trasferirsi in Nazionale : Bello che Di Biagio ci stimi - Calcio : Giocare grandi sfide, vivere sempre il mondo Milan aiuta un ragazzo a crescere. Mi sento molto migliorato ma devo crescere ancora. Il paragone con Nesta fa piacere, ma lui è stato il più forte di ...

PyeongChang 2018 - pattinaggio : Carolina Kostner quinta/ Olimpiadi invernali - pronta per i Mondiali di Milano : Carolina Kostner quinta, oro alla 15enne russa Zagitova, PyeongChang, Olimpiadi invernali 2018. Uno splendido quinto posto per l’atleta italiana, regina del ghiaccio da più di un decennio(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 14:20:00 GMT)

Padoan : Ema? Milano assolutamente pronta : 11.34 "Milano è assolutamente pronta e ha il livello più elevato e possibile di offerta di servizi e accoglienza per un'istituzione internazionale".Così il ministro dell'Economia, Padoan, secondo il quale il capoluogo lombardo "merita oggettivamente" l'assegnazione dell'Aggenzia europea del Farmaco , Ema, dopo la notizia secondo cui la concorrente Amsterdam non ...

EMA - il Governo non si arrende : “Milano è pronta e merita l’assegnazione” [VIDEO] : “Milano e’ assolutamente pronta e ha il livello piu’ elevato e possibile di offerta di servizi e accoglienza per una istituzione internazionale”. Lo dice il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan secondo cui “questa vicenda mostra che oggettivamente Milano merita l’assegnazione di Ema”. “Il Governo – aggiunge – si sta muovendo insieme al Comune per vedere come si possa aprire ...

TRASPARENZA. MilanO PRONTA PER L'EUROPEAN OPEN GOVERNMENT LEADERS' FORUM : L'evento sarà trasmesso in streaming. Dalle 13.30 alle 15 è prevista l'esposizione 'The European Atelier'. L'idea dell'Atelier nasce dall'associazione di MILANO al concetto di 'moda' inteso come uno ...

Lorenzin : scandalo Amsterdam non pronta per sede Ema - Milano lo è : Roma, 30 gen. , askanews, 'È una cosa abbastanza singolare e scandalosa il fatto che Amsterdam non sia pronta a rispettare i termini dell'accordo che abbiamo preso tutti e sui quali abbiamo presentato ...

Ema - De Vincenti : 'Valutiamo condizioni per ricorso - Milano è pronta' : Lo ha detto il ministro per il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, a margine di un incontro al Comitato delle Regioni a Bruxelles sul futuro della politica di coesione Ue. 'Noi consideravamo Milano la ...