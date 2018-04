Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti insieme in TV | lo scoop

The Wall debutta in prima serata. Barbara D’Urso e Michelle Hunziker sfideranno il muro : Gerry Scotti - The Wall Dopo una pausa di circa quattro mesi The Wall torna su Canale 5. Il game show condotto da Gerry Scotti che lo scorso autunno è riuscito a riscuotere un discreto successo cambia collocazione e durata: sarà in onda la domenica in prima serata con quattro appuntamenti. Il primo è in programma per il 15 aprile. Per coprire una intera serata il format subirà qualche modifica: al gioco, ad esempio, parteciperanno due coppie ...

Michelle Hunziker foto - polemiche e fake news - : In primo luogo, da che mondo è mondo, ognuno dovrebbe affrontare il lutto come vuole , come può e a sua completa sensibilità e discrezione. Non è assolutamente detto che si abbia sempre voglia di ...

Crisi Hunziker-Trussardi : atto secondo. Cosa è successo stavolta. Negli ultimi giorni la voce si era fatta insistente e sembrava che la rottura fosse a un passo. Adesso è Michelle a prendere l’iniziativa. L’indizio - ovviamente - è social : Non si parla d’altro Negli ultimi giorni: è in corso la Crisi tra Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi. A che punto siamo? Nelle ultime ore aveva fatto il giro del web la notizia di una Crisi aspra tra i due. Le notizie sui social si sono rincorse fino alla dichiarazione “a mezzo Instagram” della diretta interessata. In occasione del compleanno del marito, la conduttrice di Sanremo ha “cinguettato”: “Buon compleanno vita mia… ...

Claudio Baglioni/ Dalle querele a Sanremo bis con Michelle Hunziker e Piefrancesco Favino? Ecco gli indizi : Dalle querele ad Antonio Ricci al ritorno all'Ariston per il Festival di Sanremo la strada è breve soprattutto quando in mezzo c'è una cena dal sapore di "indizio schiacciante"(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 13:35:00 GMT)

Michelle Hunziker a Tomaso Trussardi : «Buon compleanno - vita mia» : Belli, sorridenti e innamorati. La foto scelta da Michelle Hunziker per fare gli auguri al marito Tomaso Trussardi potrebbe pubblicizzare tranquillamente l’ideale di «coppia perfetta». E se la premessa è che la perfezione non esiste, la conduttrice e l’imprenditore ci vanno molto vicino. Marito e moglie dal 2014, innamorati da un paio d’anni in più, hanno due figlie (bionde), e non perdono più nemmeno tempo a smentire le voci ...