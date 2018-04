Michelle e Aurora | “Questa sì che è una bomba” Prima era solo una voce | ma adesso sembra

Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti insieme in TV : lo scoop : Michelle Hunziker in Tv con Aurora Ramazzotti: il programma che condurrà affiancata dalla figlia Il progetto che presto potrebbe portare Aurora Ramazzotti a Mediaset sembrerebbe prendere sempre più forma in questi giorni. Secondo uno scoop pubblicato dal settimanale Chi, infatti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti potrebbe affiancare la mamma nel nuovo programma […] L'articolo Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti ...

“Cosa faccio al mio corpo”. Aurora Ramazzotti - la confessione. La figlia di Eros e Michelle - spesso accusata di “non essere bella quanto la madre” - ha deciso di raccontare i suoi segreti più intimi. Quel che ha fatto sapere ai fan è una sorpresa (fino a un certo punto). Qualcuno se ne era già accorto… : Qualche anno fa la prendevano in giro e le dicevano di essere più brutta di sua madre. certo, non è facile essere la figlia di Michelle Hunziker. Ma Aurora Ramazzotti, nata dall’amore tra Michelle e il cantante Eros, non ha mai preso troppo sul serio Quelle crudeltà. O comunque non lo ha mai dato a vedere. Probabilmente ci sarà rimasta male perché non è giusto che una ragazza venga presa di mira perché ha un po’ di cellulite o perché non è magra ...

Aurora Ramazzotti lascia Sky per Mediaset?/ I fan sognano un programma con mamma Michelle Hunziker… : Aurora Ramazzotti lascia Sky ed X Factor per andare a Mediaset? I fan sognano un programma con mamma Michelle Hunziker! Ecco l'indiscrezione del settimanale "Chi".(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:09:00 GMT)

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza - amore in famiglia : passeggiata nel parco con Michelle Hunziker - Tomaso e le sorelline : MILANO ? Un amore in famiglia quello fra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, come riportato da Leggo.it, si è fidanzata con lo studente...

“È pronta”. La spifferata su Aurora Ramazzotti. I beninformati annunciano la grande novità per la figlia di Michelle : ”Non può tirarsi indietro” : La vita di Aurora Ramazzotti non potrebbe procedere al meglio. L’amore con Goffredo Cerza è sempre più forte e anche se i due hanno trascorso le vacanze da separati sulla loro storia non c’è nessuna ombra. Non è la prima volta che la coppia si separa in occasione delle feste comandate. Subito dopo Natale Aurora era volata con la madre alle Maldive per una vacanza paradisiaca in famiglia, Goffredo invece era rimasto ad ...

Michelle Hunziker : Aurora Ramazzotti diventa conduttrice Mediaset? : Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker, passa da Sky a Mediaset? Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, potrebbe diventare conduttrice Mediaset, chiudendo definitivamente la parentesi su Sky. La ragazza è stata conduttrice, qualche anno fa, della striscia quotidiana di X Factor ma fu subito accusata di essere raccomandata. In diverse interviste, Aurora aveva dichiarato di non aver vissuto un periodo molto ...

Aurora Ramazzotti lascia Sky : la figlia di Eros e Michelle sbarca a Mediaset : Aurora Ramazzotti pronta a lasciare Sky: nuovi progetti attendono la figlia di Eros e Michelle a Mediaset Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, sta cercando a suo modo di farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Dopo diversi lavori svolti per Sky, tuttavia, Aurora oggi sarebbe pronta a lasciare la rete per […] L'articolo Aurora Ramazzotti lascia Sky: la figlia di Eros e Michelle sbarca a Mediaset proviene da ...

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker come sorelle e altre storie : Torna l’appuntamento con le storie più lette della settimana appena trascorsa. Gli ultimi sette giorni sono stati segnati dalla morte di Fabrizio Frizzi, scomparso nella notte tra domenica e lunedi a soli 60 anni per un’emorragia cerebrale. Dall’addio dei colleghi che hanno lavorato con lui, a quello di chi gli è stato più vicino, come Giancarlo Magalli e Carlo Conti, fino a quello dell’ex moglie Rita Dalla Chiesa, tra le ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti : shopping e confidenze - come sorelle : Entrano e escono dai negozi bisbigliando, poi si guardano e sorridono. L’intesa tra Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, a spasso per boutique nel centro di Milano, le fa quasi sembrare sorelle. Una complicità che da sempre caratterizza il rapporto tra la presentatrice svizzera, 41 anni, e la sua primogenita, nata nel 1996 dall’amore con Eros Ramazzotti. La mamma con cappotto nero, pantalone grigio e stivaletto col tacco, e la figlia in jeans ...

“Lo faranno insieme”. Michelle Hunziker e Aurora - il gossip. Si mormora che la conduttrice e sua figlia stiano “tramando” qualcosa che manderà in visibilio i loro ammiratori. E l’emozione raggiunge alti livelli : Già era una delle più amate della televisione italiana, poi ha condotto l’ultima edizione del Festival di Sanremo (che ha fatto il record di ascolti) ed è entrata ufficialmente nell’Olimpo. Sul palco dell’Ariston Michelle Hunziker è stata spigliata, esuberante, allegra, fresca e il pubblico ha gradito molto la sua presenza. Sempre ironica, sempre con il sorriso, ha cantato e ballato e presentato senza mai essere noiosa o fuori luogo. Insomma, ...

Michelle Hunziker e le videochiamate - la gag con Aurora fa il giro del web : "Mamma sono in bagno..." : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti ed è subito gag. La coppia di mamma e figlia più famosa della Rete torna a stregare i follower con un video tutto da ridere. Michelle Hunziker,...

Michelle Hunziker e le videochiamate - la gag con Aurora fa il giro del web : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti ed è subito gag. La coppia di mamma e figlia più famosa della Rete torna a stregare i follower con un video tutto da ridere. Michelle Hunziker,...

Michelle Hunziker - l'entusiasmo di una mamma quando scopre Face Time : il video con Aurora è esilarante Guarda : Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti sono ormai una collaudatissima coppia del web. I loro video insieme fanno, ogni volta, il pieno di visualizzazioni. L'ultimo dal titolo "...

Michelle Hunziker - Celeste Trussardi compie 3 anni - le foto della festa con mamma e la sorella Aurora : Pensate che regalo incredibile che mi ha fatto scegliendo questa data importante per venire al mondo. Oggi per me è un giorno per ricordare tutte le Importanti battaglie e i sacrifici incredibili che ...