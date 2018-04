Meteo | sarà una primavera inquieta | nuova ondata di maltempo in arrivo

MotoGP - GP Argentina 2018 : Andrea Dovizioso-Valentino Rossi - serve la rimonta. Obiettivo non impossibile - il Meteo sarà decisivo : Ottava ed undicesima piazza: questi i riscontri delle qualifiche del GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2018 di MotoGP, per Andrea Dovizioso (Ducati) e Valentino Rossi (Yamaha). Un esito non certo piacevole condizionato dai capricci del meteo sudamericano. Il risultato finale e la pole dell’australiano Jack Miller, in sella alla Ducati Pramac, montando le slick e sfidando la scarsa aderenza del circuito di Termas de Rio ...

Parigi-Roubaix 2018 : sarà corsa bagnata? Le previsioni Meteo per domenica : È iniziato il conto alla rovescia per una delle corse più affascinanti della stagione, la Parigi-Roubaix, la cui 116ma edizione si svolgerà domenica. I corridori dovranno affrontare un percorso durissimo di 257 km da Compiègne a Roubaix, con ben 28 tratti in pavé. Per questo motivo un fattore determinante nell’andamento della corsa saranno le condizioni climatiche, che potrebbero rendere ancora più dura la gara. Andiamo quindi a scoprire le ...

MotoGP - GP Argentina 2018 – Marc Marquez : “Ci saranno numerose incognite tra asfalto e Meteo - ma voglio il podio” : Marc Marquez, come sempre, è stato grande protagonista della conferenza stampa che sancisce l’avvio del fine settimana del Gran Premio di Argentina (clicca qui per programma e tv) della MotoGP. Il portacolori della Honda è apparso sereno (nonostante la sconfitta dell’esordio) e consapevole che la sua moto sia assolutamente pronta anche per l’appuntamento sudamericano. Prima di parlare del presente, tuttavia, il campione del ...

Meteo. Oggi maltempo in gran parte d’Italia - ma a Pasqua e Pasquetta ci sarà il sole : La perturbazione che in queste ore sta portando piOggia, specialmente a Centro-Nord, abbandonerà il Paese nella notte: per Pasqua , in particolare per Pasquetta, tornerà a splendere il sole in gran parte d'Italia.Continua a leggere

PREVISIONI Meteo PASQUA E PASQUETTA 2018/ Sabato sarà la giornata peggiore per i temporali : METEO PASQUA e PASQUETTA, prevista una divisione netta tra nord e sudi in Italia: si passa dai forti temporali del settentrione, al caldo portato da Hannibal nel meridione.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 18:32:00 GMT)

