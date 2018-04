Metà amore metà dolore | Marcella Bella in concerto giovedì 26 al Teatro Acacia | unica

Ermal Meta/ Dalla lite con Alessandro Cattelan e Noemi ad un ballo... d'amore! Video : Ermal Meta, Angelica Schiatti: la voce dei Santa Margaret ha parlato della collaborazione con il cantante italo-albanese per la canzone Non abbiamo armi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:49:00 GMT)

La sorpresa di Ermal Meta e Fabrizio Moro a C’è Posta Per Te - emozione e coraggio che diventeranno una canzone d’amore (video) : Ermal Meta e Fabrizio Moro a C'è Posta Per Te ospiti della quinta puntata per una sorpresa speciale. I due vincitori del Festival di Sanremo hanno voluto fare un regalo alla famiglia di Giuseppe, che vuole ringraziare e chiedere il perdono a sua moglie e alle sue figlie Fino a poco tempo fa, Giuseppe ha sofferto di una grave malattia, per cui ha passato un periodo difficile ma non ha mai smesso di combattere e assorbire la forza della sua ...

Sesso - per la Metà dei ragazzi l’amore non è protetto : Sesso, per la metà dei ragazzi l’amore non è protetto È quanto emerge da una ricerca condotta da Skuola.net per Durex su un campione di 30mila giovani tra i 14 e i 25 anni. A mancare è soprattutto una ‘cultura sanitaria’ Continua a leggere L'articolo Sesso, per la metà dei ragazzi l’amore non è protetto sembra essere il primo su NewsGo.